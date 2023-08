Roma, il colpo Lukaku è sempre più vicino

Il grande colpo dell'estate per la Roma sembra più vicino. La fumata bianca per vestire di giallorosso il belga Romelu Lukaku potrebbe arrivare già oggi. Il countdown è iniziato dopo che è stato raggiunto l'accordo fra le società per la cifra del prestito secco di un anno, resta ancora il nodo dell'ingaggio: il calciatore dovrà accettare di ridurlo non solo per la prossima stagione che probabilmente giocherà nella Capitale, ma anche per quella successiva quando farà ritorno in casa Blues. Ostacolo non insormontabile, i club stanno trattando con l'agente del calciatore che in teoria dovrebbe anche ricevere - nonostante sia fuori rosa - le due mensilità di luglio e agosto (circa 1,5 milioni di euro in totale) dalla società di Boehly.

Nella terza giornata di colloqui la Roma ha convinto il Chelsea ad accettare i cinque milioni che aveva messo sul tavolo (il club londinese ne chiedeva otto, anche se nell'accordo potrebbero essere comunque inseriti dei bonus). Per quanto riguarda l'ingaggio, il club dei Friedkin può arrivare a offrire non più di 7,5 milioni all'attaccante, il massimo a cui può spingersi per questioni legate al transfer balance (ovvero il costo generale della rosa deve essere uguale o inferiore a quello della lista Uefa presentata nella scorsa stagione). Una cifra lontana dagli 11,3 che attualmente percepisce Lukaku, il quale sarebbe intenzionato (il condizionale rimane d'obbligo) ad accettare il «taglio». L'ultimo delicato passaggio di una trattativa complessa che sta però andando verso il lieto fine.

La Roma nel frattempo ha verificando tutte le carte relative ai benefici del decreto crescita. Lukaku, infatti, firmando per i giallorossi entrerebbe nel quinto anno di beneficio dello stesso (considerando che in Italia è sbarcato nel 2019, all'Inter, e che l'anno di ritorno al Chelsea in tal senso non influisce), fattispecie che determina tutta una serie di adempimenti diversi, soprattutto a livello fiscale. Se il belga accetterà l'offerta romanista, il costo finale del giocatore sarebbe così di 9.8 milioni lordi.

Intanto l'aereo privato dei Friedkin sarebbe già arrivato all'aeroporto di Luton, pronto a prelevare il calciatore che ha trascorso a Bruxelles il fine settimana, «privilegio» concesso a un fuori rosa come è lui in questo momento. Il suo rientro a Londra per l'allenamento con le riserve del Chelsea è previsto per oggi, ma sono possibili cambi di programma in corso d'opera.

L'arrivo di Lukaku sarebbe un valore aggiunto per la truppa di Mourinho che sta cercando un nuovo percorso tecnico. Intanto, a preoccupare il tecnico sono i 4 gol incassati nelle prime due gare di campionato (con un reparto difensivo a tre che non sembra più convincere a pieno) e le condizioni di Dybala, uscito al 68' della sfida di Verona per un problema muscolare la cui entità sarà valutata oggi alla ripresa degli allenamenti.