Roma, Europa al sicuro in attesa della finale

Roma. Male che vada sarà un miglioramento. La Roma di Mourinho vince l'ultima partita di campionato imponendosi per 3-0 in casa del Torino e chiude a quota 63 punti agganciando la Lazio (che oggi giocherà con il Verona): i giallorossi hanno il vantaggio degli scontri diretti e sono dunque quinti in attesa della partita dei cugini (ai quali basta un punto per finire sopra). Avendo però 4 punti di vantaggio su Fiorentina e Atalanta la squadra di Mourinho ha la matematica certezza di chiudere il campionato non più in basso del sesto posto, meglio quindi dell'anno scorso quando finì settima. Qualificazione alla fase a girone di Europa League blindata dunque, indipendentemente da quel che accadrà mercoledì 25 a Tirana nella finale di Conference con il Feyenoord.

Come fatto anche la scorsa settimana Mourinho ha mischiato un po' le carte, lasciando in panchina alcuni titolari. Risposte importanti Mou le ha avute da Abraham, autore di una doppietta (il 3-0 lo realizza Pellegrini su rigore), e da Spinazzola, nuovamente schierato titolare e rimasto in campo fino all'82', mostrandosi già più pimpante rispetto a una settimana fa. L'esterno della nazionale si candida così per un posto anche per la finale di Tirana. Per i giallorossi sarà la prima finale europea dopo 31 anni, con la possibilità di vincere il primo trofeo internazionale della propria storia e tornare a conquistare un titolo dopo 14 anni esatti (l'ultimo la Coppa Italia del 2008). Il Torino chiude invece a quota 50, nettamente migliorato rispetto all'anno scorso quando rischiò la retrocessione. Ma la partita di ieri doveva dare più che altro risposte a Mourinho e alla Roma. E mal che vada sarà un miglioramento.