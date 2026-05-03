Sinner, oggi finale

Allarme rientrato, per ora: Sinner a Roma ci sarà. Anche perché tutto è apparecchiato per lui: l'impianto rinnovato, la folla che strabocca già di attesa, Adriano Panatta e il presidente Fitp Angelo Binaghi che hanno sotterrato l'ascia di guerra (finalmente, ragazzi), con l'invito del secondo al primo per premiare il vincitore. Che poi si spera essere finalmente un italiano 50 anni dopo il re della Dolce Vita tennistica: potrebbe mancare proprio Jannik?

Il suo programma prevede la tappa agli Internazionali e così sarà, a meno di un clamoroso cambio di programma. Perché, diciamolo, il cannibale è stanco: dopo le vittorie a Indian Wells, Miami e Monte Carlo, ecco la finale di Madrid (ore 17, Sky) contro Sascha Zverev. "Poi nei prossimi giorni proverò a recuperare, e vedremo": questa la frase che ha creato ansia, ma è stata estrapolata dal contesto. Ovvero: "Ho giocato molto nell'ultimo mese e mezzo, arrivando sempre in fondo ai tornei. In queste partite mi spinge l'adrenalina, però sto cercando di recuperare moltissimo nelle ore di sonno: per fortuna questa mattina mi sono svegliato molto fresco". Lo ha detto ieri, e speriamo la cosa si sia ripetuta.

Insomma Roma sarà una storia diversa, ma prima bisogna preoccuparsi del desiderio di rivalsa del suo avversario: Zverev perde da otto partite di fila (parziale totale 9-4) e soprattutto lo ha incontrato nelle tre semifinali degli ultimi Masters 1000 uscendo sempre sconfitto in due set. "Con lui devo giocare al massimo per avere delle chance ha ammesso -, ma ne sono capace".

Resta, comunque, che Sinner è diventato il giocatore più giovane a conquistare la finale di tutti i tornei top del circuito e che, in assenza di Alcaraz, oggi si sfidano i numeri 1 e 3. "Eppure ci sono un sacco di giocatori emergenti", sostiene il tedesco. Ma anche questa volta sarà per la prossima.