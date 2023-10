Roma, Lukaku si carica già per l'Inter

Guardando il suo gesto delle pistole che sparano, mostrato dopo il gol, si può dire che Lukaku stia già caricando le armi per il ritorno da odiato ex a San Siro (con 30mila fischietti interisti pronti ad accoglierlo). Mourinho, ancora squalificato e in tribuna stampa a seguire la gara, annuisce soddisfatto dopo il gol del belga. Che nella ripresa sfiorerà anche il bis. «Quelli che parlano negativamente della scelta di Romuel magari sono gli stessi che hanno definito come meravigliose le scelte di Mkhitaryan e Dzeko. Lui è un professionista, ha fatto le sue scelte», la difesa del gm giallorosso Pinto.

L'ottava rete dell'attaccante alla 10ª gara in giallorosso chiude la pratica con lo Slavia Praga dopo 17 minuti. Anche perchè il sempre più sorprendente Bove aveva colpito dopo appena 43 secondi, siglando il gol più rapido di questa Europa League. In entrambi i casi, El Shaarawy è bravo a strappare palla agli avversari e a fornire loro l'assist. Gli mancherà solo il gol negatogli dalla traversa a metà secondo tempo. La Roma dopo l'uno-due non alza i ritmi, aspetta i cechi - quasi mai pericolosi nonostante continui attacchi, unica eccezione un tiro alto di Schranz - non rinunciando a qualche ripartenza. Belotti, poi, sfiorerà il 3-0 nel finale. La terza vittoria su tre nel girone proietta la Roma verso il primo posto, utile per evitare i playoff.

Prima della gara sei agenti feriti e quattro tifosi dello Slavia Praga arrestati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, poi all'Olimpico gli ultras cechi hanno lanciato oggetti verso il settore dei romanisti, ma dopo l'intervento degli addetti alla sicurezza, la situazione è tornata alla normalità.

Sempre in Europa League 2-2 dell'Atalanta a Graz: la Dea getta via il successo facendosi raggiungere in 11 contro 10 dallo Sturm nel finale su rigore dopo i 2 gol di Muriel. In Conference 6-0 della Fiorentina con il Cukaricki: a segno Beltran (doppietta), Ikoné, Sottil, Martinez Quarta e Maxime Lopez.