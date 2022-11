A Roma Mou da querela. A Torino idea Luis Enrique

Ultimi quattro giorni di serie A prima del Qatar, voci dalla Spagna riferiscono di un contatto tra i dirigenti bianconeri e Luis Enrique, disponibile, dopo il mondiale,a tornare in Italia per una esperienza diversa da quella romanista dove venne definito, con grandissimo garbo canaro, lo stordito o il demential coach. Allegri è tranquillo ma ormai si pensa ad altro, anche se il problema-Juventus non riguarda soltanto l'allenatore ma dovrebbe partire dal vertice e a seguire, come in qualsiasi azienda seria che si rispetti.

Ho detto Roma e questo significa anche Mourinho, un tribunetto che, a rigore di codice, potrebbe anche essere querelato per diffamazione da Karsdorp, accusato di essere un traditore e invitato a trovarsi un'altra squadra. Frasario interessante che server a distrarre il popolo dai risultati della squadra giallorossa che ha perso il derby e ha pareggiato con il Sassuolo, così è meglio scaricare volgarmente le colpe su un calciatore (ma non fu lui, lo special one portoghese a parlare di prostituzione intellettuale?).

Torno al campo, la Juventus a Verona ha fatto lo stretto necessario, il suo ritmo lento, per i nuovi docenti ragionato, non incanta ma sta producendo i risultati richiesti dall'improvvisa rinascita di una squadra smarrita e quasi sfiduciata. Vittoria con coda garantita per un mani di Danilo in area bianconera non giudicato da rigore, sta di fatto che Allegri ha portato a casa quindici punti nelle ultime cinque partite, impensabile ripensando alla marcia fallimentare in champions league.

Anche a Verona nessuna luce abbagliante, dopo il golletto di Kean, complice una deviazione, molta polvere e alcuni juventini già con la valigia pronta per la partenza mondiale, Di Maria, Rabiot e uno sciagurato Alex Sandro che si è fatto espellere dopo aver perso passo e tempo, come gli capita da tre anni. Con il risultato di ieri la Juventus ha risuperato l'Inter e, insieme, Atalanta e Roma. Domenica chiusura di lusso contro la Lazio.