La Roma "scopre" Solbakken

Sbarcato a Fiumicino a novembre, a disposizione della Roma da gennaio, ma finora un rinforzo «misterioso» con soli sei minuti giocati. E l'esclusione dalla lista Uefa per l'Europa League. Ma non appena Mourinho gli ha concesso una chance, Ola Solbakken ha subito risposto presente. Il norvegese è stato una delle scelte obbligate del tecnico portoghese nell'undici anti-Verona, vista l'infermeria affollata: Dybala infortunato, Pellegrini quasi, fuori dalla contesa dopo 15 minuti anche Abraham, in dubbio alla vigilia per una sindrome influenzale, a causa di un colpo al volto rimediato in una mischia. Insomma, nella notte in cui Mourinho ripesca anche Karsdorp dopo la pace fatta (l'olandese non vedeva il campo dal 9 novembre scorso quando arrivò lo sfogo del portoghese contro di lui) per l'ex Bodo/Glimt l'occasione tanto attesa con il lieto fine. Suo il gol che decide la ruvida gara con gli scaligeri, caratterizzata da un elevato numero di falli e da tanto agonismo.

Il Verona, che nel 2023 ha iniziato la sua rincorsa alla salvezza complice uno Spezia in serie negativa (sta per cambiare allenatore, con Semplici probabile sostituto di Gotti), mette subito la partita sul piano fisico. Ma la Roma accetta i duelli, mettendo in mostra - nell'emergenza del reparto offensivo - una personalità che spesso è mancata in gare da giocare di spada e non di fioretto.

Il diagonale di sinistro di Solbakken, con delizioso assist di tacco di Spinazzola, rompe l'equulibrio della sfida. Poi, come le capita di frequente, la Roma chiude bene le maglie difensive. Non è un caso che per la prima volta da novembre 2014 i giallorossi conquistano quattro successi interni di fila mantenendo la porta inviolata. Inutile per Zaffaroni inserire tutti gli attaccanti a sua disposizione. E nel finale miracolo di Montipò su Belotti oltre all'esordio stagionale all'Olimpico per Wjinaldum: un'arma in più importante per la rincorsa giallorossa alla zona Champions.