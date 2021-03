Roma stanca. E non batte più neppure le "piccole"

Nella corsa verso un posto Champions, la Roma perde una delle sue certezze: l'infallibiltà contro le piccole del campionato o le squadre della parte destra della classifica. La truppa di Paulo Fonseca aveva già lasciato due punti al Benevento, ieri è arrivato addirittura un ko a Parma. Una Roma stanca, inconcludente e con assenze importanti (Veretout, Mkhitaryan e Smalling) paga anche il grande carattere degli emiliani, tornati al successo dopo 104 giorni (al Tardini invece la vittoria mancava dal 4 ottobre, ndr) grazie ai gol del baby romeno Mihaila e al rigore di Hernani. La sconfitta esclude al momento i giallorossi dai primi quattro posti.

«La prima volta che loro sono arrivati in porta hanno fatto gol, una squadra che vuole andare in Champions non può prendere gol così. Il Parma ha segnato e si è chiuso», così Fonseca. Che ha protestato a lungo alla fine con l'arbitro Piccinini per il rigore assegnato agli avversari che ha indirizzato la gara. «Non voglio alibi, non è per l'arbitro che abbiamo perso, sono mancate le motivazioni e la concentrazione in difesa. Ma con la Roma non si va mai a guardare il Var nelle situazioni di dubbio».

Ma nonostante spesso Fonseca abbia optato per un turnover più o meno largo, la sua squadra negli impegni di campionato dopo l'Europa League ha spesso sbagliato. Già 13 i punti persi in questa stagione dopo sfide continentali, l'ultima giocata nemmeno 72 ore prima di quella di Parma. Una tendenza preoccupante, visto che il cammino giallorosso in Europa sembra destinato a proseguire anche ad aprile. Ora nella sfida con il Napoli di domenica la Roma è chiamata a far crollare anche un altro tabù: quello degli insuccessi contro le big. Ma i partenopei saranno certamente più riposati, avendo ottenuto il rinvio della sfida con la Juve. Un rinvio fortemente contestato dai giallorossi, che saranno reduci dalla battaglia di giovedì prossimo a Donetsk.