La Roma va sotto ma in otto minuti piega il Benevento. Dzeko, 80 gol in A

Ci sono due bicchieri, uno completamente pieno, l'altro vuoto. Il primo rappresenta i tre punti conquistati dai giallorossi ieri: dopo esser andati sotto in casa con il Benevento (gol dell'ex Caprari al 5'), la squadra di Fonseca riesce a ribaltare il risultato in appena quattro minuti con le reti di Pedro (al 31') e Dzeko (35'), finalmente al primo acuto stagionale. I giocatori più esperti hanno preso per mano la squadra, trascinandola a una vittoria ritenuta obbligatoria nel pre-partita, messa però in dubbio dal vantaggio ospite. Carattere e classe hanno riempito, fino all'orlo, il primo bicchiere. Resta però sullo sfondo anche il secondo bicchiere, quello che al momento appare vuoto. Perché la Roma ieri è sembrata troppo fragile in difesa (al netto dell'assenza di Smalling), slegata, distratta in molti suoi elementi. Che fra Fonseca e la società ci siano tensioni è risaputo (e il fatto che il mister rimarchi in conferenza la mancanza del direttore sportivo ne è la riprova), la squadra sembra però distante dalle idee del tecnico. La scelta di schierare Cristante al centro della difesa, lasciando Kumbulla in panchina, per esempio, ha lasciato piuttosto perplessi. In campo, inoltre, nemmeno dopo il vantaggio la Roma è riuscita a gestire la partita: il Benevento ha infatti prima trovato il pareggio con Lapadula (che ha appoggiato in porta il pallone dopo che Mirante gli aveva respinto il rigore) e poi perfino sfiorato il vantaggio (salvataggio di Ibanez sulla linea).

Ci hanno pensato ancora Pedro (a conquistare il rigore del 3-2 trasformato da Veretout), e Dzeko arrivato a quota 80 centri in A col gol del 4-2 (il 5-2 finale è di Perez). Ma vanno risolte le tensioni fra tecnico e società, per non destabilizzare la squadra, composta, per lo più, da giovani. E per evitare che ci siano due bicchieri, uno pieno e uno vuoto. Che ne fanno due mezzi pieni. Poco, per le ambizioni della Roma.