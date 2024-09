La Rossa o Kimi in Mercedes. Il dilemma a Monza nel 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

Monza - Meglio pensare all'anno prossimo, quando oltre alla Ferrari ci sarà in pista anche Kimi Antonelli con la Mercedes che ieri mattina ha ufficializzato il suo ingaggio per il 2025. Il sabato italiano non è stato generoso con le Rosse. Lontane, non lontanissime, ma quanto basta per essere in seconda e terza fila nel giorno in cui in Formula 1 si sente il profumo del ribaltone completo con Norris ancora in pole e Verstappen molto indietro. Leclerc in fin dei conti è solo a 0134 dalla pole, ma è quarto. Battuto dal duo McLaren e anche da Russell che ancora una volta è stato più veloce di Lewis Hamilton. La cosa curiosa e' che se si mettessero insieme il primo settore di Carlos (dove Charles soffriva di sottosterzo) e i due di Leclerc la Ferrari sarebbe in pole. Se in Olanda, quando in qualifica il suo distacco era superiore ai 9 decimi su una pista decisamente più corta, è poi arrivato sul podio, tutto resta possibile sulla pista di casa. Charles chiede la spinta dei tifosi, ma soprattutto punta a restare in zona DRS per poter braccare le McLaren e magari approfittare di un errore. In fin dei conti Norris non è mai rimasto in testa alla fine del primo giro quando è partito in pole e la statistica un po' gli frulla in testa. Non ancora un macigno che non lo lascia dormire, ma un pensiero che sicuramente cercherà di scacciare in ogni modo. Anche perchè l'ultima volta che è successo è solo una settimana fa. A Monza, poi, il rettilineo prima della staccata è lungo quasi 500 metri, chi parte dietro se scatta meglio può buttarsi nella mischia alla variante che oggi è un po' più larga, autorizzando magari qualche manovra azzardata.

Chi da ieri ha ripreso a sognare alla grande è Kimi Antonelli che non ha dormito per due notti, prima pensando alle FP1 di venerdì, finite malissimo e poi pensando all'ufficialità dell'ingaggio arrivata di prima mattina. Realizzato il sogno di diventare pilota Mercedes, adesso ne ha già un altro tra le mani. Vuole vincere la prima gara: «Spero già il prossimo anno - ha detto a Sky - Sarebbe veramente un sogno. Non sarà facile perché il livello è altissimo e avrò tantissimo da imparare ma sarà quello l'obiettivo. Un sogno ancora più grande sarà diventare campione del mondo». Intanto chiede di vederlo solo per quello che è: «Io voglio essere visto come il nuovo Kimi Antonelli. Credo che rimpiazzare Lewis Hamilton non sia possibile perché lui è una figura talmente grande nello sport, è riuscito ad ottenere tanti risultati nello sport, che credo non sia giusto essere considerato il rimpiazzo di Hamilton. Io voglio essere visto come Kimi Antonelli, un nuovo pilota italiano che correrà per Mercedes nel 2025.

Non vedo l'ora di correre con la bandiera italiana e l'obiettivo è riportare l'Italia ad alti livelli nella Formula 1». Tra un anno gli italiani dovranno scegliere tra lui e la Ferrari. E potrebbe anche essere un bell'imbarazzo.