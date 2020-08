"Fatto a posta", "Un assassino" Il durissimo sfogo di Valentino

Johann Zarco ha seminato il panico in pista con la sua manovra azzardata che ha causato un bruttissimo incidente che ha coinvolto Franco Morbidelli e "sfiorato" Valentino Rossi che se l'è vista davvero brutta. Il fuoriclasse di Tavullia al termine del gran premio di Austria, ai microfoni di Sky Sport, si è scagliato contro il 30enne francese reo di aver causato di proposito l'impatto con Morbidelli: "Quello che è successo è chiaro, non voleva farsi superare in staccata e appositamente gli ha frenato davanti. E' un matto scatenato, non è nuovo a certe cose", il duro intervento del Dottore che ha poi continuato: ​"Va bene essere aggressivi, ma quel che si sta perdendo è il rispetto per gli avversari. Questo è uno sport pericoloso, bisogna avere rispetto e Zarco non è nuovo a queste cose. Franco non ha potuto fare niente, lo ha centrato forte perché Zarco gli ha frenato davanti".

Rossi ha poi rincarato la dose nei confronti del francese di Cannes: "Ho preso tanta paura. Sono scosso, riprendere la gara è stata dura- Il santo dei motociclisti ha fatto una grande lavoro, è stata una cosa molto pericolosa, si sta perdendo il rispetto per gli avversari. In pista devi essere aggressivo, ma Zarco non è nuovo a queste cose. Appositamente è andato a frenare davanti a Morbidelli, ha cercato di danneggiarlo: c'è da stare attenti. Ora facciano qualcosa di serio per punirlo", la chiosa del 41enne nove volte campione del mondo.

Morbidelli netto

Franco Mordibelli, direttamente coinvolto in questo bruttissimo incidente, non ha usato giri di parole per definire Zarco: "Sto bene rispetto alla caduta che ho fatto. Zarco è un mezzo assassino fare una frenata così a 300 km all’ora vuol dire avere poco amore per chi sta correndo con te. È stato molto pericoloso per me, per lui, ma anche per Valentino Rossi e Maverick Vinales. Al momento della mia frenata ha cambiato traiettoria, è stata una bella botta. Prossima settimana? Ci sarò".

