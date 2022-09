Il ruggito della Virtus: la supercoppa è sua

Sergio Scariolo cammina ancora una volta fra le stelle: dopo l'Europeo con la Spagna ecco il bis nella supercoppa dopo un testa a testa da mal di capo con Sassari che si è vista scavalcare da Jordan Mickey a 24 secondi dalla fine per arrendersi sul 72-69.

Dolore da una parte, stupore per chi ha vinto avendo fuori tanti giocatori importanti e anche molti fantasmi sul campo. Sassari sulle spalle del nigeriano del Maryland Onuaku, 18 punti e 9 rimbalzi, trovando Bendtsius solo alla fine dopo una partenza super, non potendo utilizzare Gentile, uomo chiave per il soprasso del terzo quarto (57-59) per dolori alal schiena e Robinson intossicato dai falli.

Il capolavoro di don Sergio è stato quello di avere pazienza, fino a quando Belinelli ha trovato il canestro in una notte buia da 3 su 14, scoprendo la nuova dimensione di Pajola, suo il pareggio a 1' dalla fine, ma soprattutto affidandosi al texano Mickey arrivato da Pietroburgo per il sigillo sulla supercoppa che gli ha dato anche il premo come miglior giocatore delle due giornate bresciane a spalti mezzi vuoti.

Per la Virtus settimana di amarezze avendo perso la supercoppa femminile ad Alghero contro Schio e felicità nel tormento di due partite da mal di stomaco, quella vinta ai supplementari con Milano e quella rimessa in piedi ieri dopo uno stordente 30-20 nel secondo quarto.

Replicare nella supercoppa era accaduto soltanto a Siena e Treviso, ora tocca alla Virtus che arriva al terzo scudetto d'autunno. Partite tirate, mai belle, mai lucide e ieri le 34 palle perse dalle due finaliste dice tutto.

Alzati calici per il primo trofeo dell'anno eccoci al campionato che parte domani sera con l'anticipo Treviso-Reggio Emilia sfida speciale visto che torna al palaverde il Menetti sostituito da Nicola.

Per Sassari domenica trasferta a Varese, mentre la Virtus sarà a Napoli prima di pensare all'esordio a Bologna in eurolega contro il Montecarlo di Mike James.