Rui "pasticcio" nella Roma ma De Rossi para tutto

In Roma-Verona tirano la maglia a Lukaku e Pardo racconta la nascita di quella anti-trattenuta: «Modello Kombat, l'ideatore la pensò da questo punto di vista. Coglione, lo possiamo dire». Eh?! Pardo continua: «Marco Coglione capì che la maglia elasticizzata sarebbe stata utile per evidenziare i contatti». Ahhh!

***

La classifica di serie A è così piena di asterischi che se non fosse quasi febbraio verrebbe da pensare a una grafica low cost con la neve di Natale.

***

«Va al Napoli». «No, al Barcellona, ha sorriso alle telecamere». «Sì, ma prima va in Arabia e mercoledì sfida la Roma in amichevole». Una cosa è certa, dopo l'esonero di Mourinho ora la sua ombra rischia di oscurare chiunque, «uno spettrou si aggira per l'Europa».

***

«I tifosi della Salernitana hanno lanciato alcuni oggetti tra cui uno snack che ha colpito Retegui e che, per stemperare, è stato mangiato in maniera evidente da Strootman, ma anche un pezzo di calcinaccio». Cristiano Piccinelli, Salernitana-Genoa su Radio1

***

Folorunsho tira da metà campo, Rui Patricio diventa Rui Pasticcio e prende gol. Forse De Rossi doveva chiedere un contratto da allenatore-giocatore, come portiere.

***

Chissà quanti telespettatori avrà fatto Frosinone-Cagliari alle 12.30 di domenica, in compenso in tutto il mondo avevamo già fatto notizia per il razzismo contro Maignan e quindi il nostro wharoliano quarto d'ora di celebrità era già al sicuro.

***

In conferenza per la Supercoppa Mazzarri si è presentato con tre orologi su due braccia, roba che a un certo punto nel recupero potrebbe confondersi su quale polso indicarsi.