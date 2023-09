Ryder, l'Europa del golf fa la voce grossa e spaventa gli Stati Uniti

Roma - Una marea di tifosi già presenti all'alba di ieri alle porte del Marco Simone di Guidonia. Tutto per assicurarsi un posto nella tribuna da quasi 5000 posti a sedere, quella più ambita della buca numero 1 dalla quale alle 7.35 il leader del ranking mondiale, l'americano Scottie Scheffler, ha giocato il primo colpo della Ryder Cup in Italia.

Ma è stata l'Europa a fare subito la voce grossa. Nella giornata di apertura del torneo i 12 giocatori di Luke Donald e dei 5 vicecapitani, tra cui gli italiani Edoardo e Francesco Molinari, hanno regalato prodezze sul green. Il punteggio dopo la prima giornata è già netto a favore del team del nostro continente: 6 punti e mezzo a 1 e mezzo, con una mattinata perfetta e un pomeriggio nel quale ha rintuzzato il risveglio orgoglioso degli avversari statunitensi.

Quattro vittorie su 4 nei foursome (una sola palla per squadra che i due giocatori colpiscono a turno in ogni buca) del debutto: non era mai accaduto nella storia della manifestazione, visto che l'unico en plein della prima sessione del venerdì era stato americano all'Hazeltime di Chaska, in Minnesota, nel 2016. Usa disorientati e già vicini alla sconfitta (all'Europa servono otto dei venti ancora a disposizione). I supporter a stelle e strisce, meno numerosi a Guidonia ma molto attivi sui social, già temono di perdere il trofeo conquistato nel 2021 in casa a Whistling Straits. «Quasi mi vergogno di essere americano, uno aspetta con ansia la Ryder Cup ed è già finita», scrivono in rete, ipotizzando una disfatta. Gli Euro-supporter, numerosi e rumorosi con un tifo da stadio negli spazi del Marco Simone, pregustano invece un trionfo sul green che può vantare alla fine di una delle 18 buche del percorso lo sfondo del Cupolone.

La coppia Rahm-Hatton avvia il filotto mattutino del Team Europa mentre molti tifosi si sistemano anche sui divanetti con gli schermi. Emoticon a iosa sui social ed entusiasmo che cresce con il 2-0 firmato da Hovland e Aberg (rookie che non ha mai giocato un Major), poi il tris della coppia Lowry/Straka e l'incredibile poker siglato dai big Fleetwood e McIlroy.

I tifosi spagnoli sono entusiasti del loro rappresentante John Rahm che dà il via allo show europeo e offre colpi decisivi nel pomeriggio durante la sessione delle fourballs (quattro palle, una per giocatore, nella stessa buca) con il lieve risveglio Usa. «Primo giorno di Ryder Cup? Era la nostra prova del fuoco, è andata bene - così Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto durante la cerimonia di presentazione del francobollo e della moneta celebrativi -. L'obiettivo principale resta la crescita e lo sviluppo del golf nel nostro Paese: ci sono progetti per le donne, per le scuole, per i disabili, per far avvicinare quanta più gente possibile».