Sinner e la Wada. Accordo che divide

Un accordo che divide. Jannik Sinner e la Wada hanno deciso di stringersi la mano sotto rete dopo mesi in cui qualche annuncio di troppo dall'Agenzia mondiale dell'antidoping era arrivato. Dopo la minaccia di uno/due anni di squalifica, lo scappellotto dei tre mesi per il n.1 del mondo e un ritorno in campo previsto dal 5 maggio, in vista di quel che sarà a Roma. Discorso chiuso per l'altoatesino, ma aperto nell'opinione pubblica perché si fatica a capire quale sia la retta via.

In prima battuta, ci si chiede fino a dove i giocatori dovranno spingersi per evitare di finire nella rete dell'antidoping per problemi di contaminazione. «Dopo il caso di Jannik, il sistema mi spaventa, ho paura anche a usare lo stesso bicchiere», ha affermato la n.1 del mondo Aryna Sabalenka. Possono gli atleti entrare in una sorta di psicosi e dubitare di tutto e tutti? L'altro aspetto è quello dell'accordo citato e delle tempistiche. I colleghi dell'Equipe hanno parlato di sospensione su misura e la PTPA (associazione giocatori) ha aggiunto: «Il sistema è un club e la discrezionalità una copertura per accordi su misura».

Poca chiarezza alimentata proprio dalla Wada, per mesi a gonfiare il petto dell'intransigenza e poi disponibile a piazzare una bandierina per la propria esistenza. «Spero solo che, da questo momento in poi, qualsiasi giocatore possa parlare con la Wada e difendersi nello stesso modo in cui lo ha fatto Jannik. Se l'Agenzia ti dice: Abbiamo trovato questa sostanza, vogliamo due anni di squalifica, tu rispondi: In realtà no, voglio un mese.

Sarebbe un brutto segnale se solo Sinner fosse in grado di ottenere questo tipo di accordo, mentre sarebbe un ottimo segnale se in futuro potessero farlo tutti i giocatori», il parere del russo Medvedev. Un senso di disorientamento, in un sistema di giustizia sportiva in cui il tennista deve essere responsabile di tutto, ma può un evento fortuito essere inserito nello stesso elenco di un agire fraudolento?