Saccheggio della Premier. Alla Serie A resta il derby tra Inter e Milan

Lo shopping selvaggio dei club di Premier League nella boutique di lusso Serie A sta depredando sempre di più il nostro calcio. In ventiquattro ore il movimento di casa nostra incassa un uno-due micidiale con gli addii di Guglielmo Vicario e Sandro Tonali. Il portiere lascia, infatti, l'Empoli per accasarsi al Tottenham: operazione da 20 milioni più bonus, mentre l'estremo difensore firmerà un quinquennale da 2,5 milioni netti a stagione. Il mediano invece oggi sosterrà le visite mediche per il Newcastle direttamente in Romania dove è impegnato per l'Europeo Under 21: decisivo il rilancio nella notte da parte dei Magpies, che hanno alzato a 8 milioni netti più bonus lo stipendio per l'ormai ex centrocampista del Milan, che incasserà circa 80 milioni (bonus inclusi). I denari a disposizione delle società inglesi rischiano di far saltare il banco e per le squadre nostrane la sfida appare sempre più impari.

Ecco perché dalle parti di viale della Liberazione tremano dinanzi al possibile assalto di Arsenal e Manchester United per Nicolò Barella, che settimana scorsa aveva respinto al mittente il corteggiamento del Newcastle. Dovessero arrivare 90 milioni cosa farebbe Zhang? L'interrogativo è lecito e preoccupa i tifosi interisti, anche perché il leit motiv di Suning non è cambiato dall'anno scorso: prima si vende e poi si compra. Un film che l'anno scorso costò caro per Bremer (poi finito alla Juve) e stavolta ha già fatto sfumare Vicario, mentre per Davide Frattesi (Sassuolo) il Milan ha messo la freccia e prepara il sorpasso forte dei denari incassato dalla vendita di Tonali. A proposito di uscite: Edin Dzeko si è accasato al Fenerbahce a parametro zero (contratto biennale), ora i nerazzurri lavorano a quelle di Robin Gosens (proposta da 15 milioni dell'Union Berlino) e Marcelo Brozovic (lo aspetta l'Al Nassr che propone al croato un triennale da 20 milioni annui).

Marotta e Ausilio intanto non mollano la presa per riportare Romelu Lukaku in nerazzurro: il belga è in rottura con il Chelsea dopo il no all'Al Hilal, che ha mandato in fumo una cessione da oltre 50 milioni per i londinesi. Gli inglesi volevano, infatti, piazzare il belga in Arabia Saudita, dove hanno già scaricato gli esuberi Eduard Mendy (Al Ahli), Hakim Ziyech (Al Nassr) e Kalidou Koulibaly (Al Hilal). Niente da fare: Big Rom vuole tornare a Milano, sponda nerazzurra nonostante le manovre di disturbo dei cugini milanisti che con i Blues stanno trattando Pulisic e Chukwuemeka. Restando in casa rossonera: il Milan è a un passo dal piazzare il colpo Marcus Thuram a parametro zero. Pronto un quinquennale da 5 milioni netti a stagione più bonus, mentre per la mediana si scalda la pista Rejinders (Az Alkmaar).

Infine il Napoli è vicino a blindare Kvicha Kvaratskhelia fino al 2028 (ritocco del salario a 3 milioni netti più bonus) e ha offerto a Victor Osimhen il rinnovo fino al 2027 con aumento dell'ingaggio a 6,5 milioni a stagione. Basteranno? Vedremo. Il PSG infatti è pronto a fare follie (pronta maxi proposta in tripla cifra) per portare il goleador nigeriano all'ombra della Torre Eiffel.