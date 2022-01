Salernitana salva, ma non è finita

Cenerentola sul campo lo resta, ma almeno lo scoccare della mezzanotte non l'ha vista rincasare senza l'abito bello, quello della serie A. Perché la Salernitana si salva, proprio negli ultimi sussulti del 2021, e con il passaggio proprietario evita l'esclusione dal calcio professionistico. Scongiurato anche il campionato a 19 squadre, inevitabile se in A ci fossero stati più che club che proprietari. Come del resto è stato da giugno in poi, con Lotito in sella sia alla Lazio che al club campano, poi affidato ai trustee per la vendita. Una storia cominciata a maggio con la promozione, un po' a sorpresa, dei granata. Che di deroga in deroga sono giunti sino alla vigilia del cenone di San Silvestro senza che Domenico Cerruti o Francesco Di Silvio, che avevano portato avanti le offerte d'acquisto sin lì considerate più serie, potessero concludere l'acquisizione del club.

Il divieto di multiproprietà, normato dall'articolo 16 bis delle Noif, è stato rispettato proprio dall'arrivo in extremis dell'offerta di Danilo Iervolino. Piombato sulla scena alle 23.58 da vero principe azzurro che non si limita al cavallo bianco, ma sceglie il destriero alato Pegaso, quello che dà nome all'Università online da lui fondata. «Salerno e i suoi tifosi meritano una squadra competitiva», sono state le sue prime parole. Niente di più simile a quel lieto fine che la squadra di Colantuono avrebbe voluto ascoltare. Euforia in città, proroga concessa dalla Federcalcio per il passaggio societario al 14 febbraio.

Ma, poi, anche il nuovo colpo di scena: con la volontà della società Pvam, fiduciaria di un fondo svizzero da 350 milioni di euro, intenzionata a presentare esposto alla Procura di Salerno. Il motivo starebbe nel doppio rifiuto alle altrettante offerte di acquisizione del club (38 milioni in obbligazioni e 26 in contante), superiori a quella di Iervolino. Tanto che i tifosi ora temono che la carrozza dorata si possa trasformare in zucca.