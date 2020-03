La Sampdoria piange la morte di Filippo Mantovani figlio dello storico presidente

In un momento difficile per l'Italia e per il mondo intero, sport e calcio compresi, la Sampdoria piange la morte di Filippo Mantovani, uno dei figli del grande presidente blucerchiato Paolo che conquistò lo scudetto nel 1991 con in attacco due pezzi da novanta come Gianluca Vialli e Roberto Mancini. Filippo è stato stroncato da un infarto mentre si trovava nella sua casa di Sestri Levante, per anni fu legato alla Sampdoria dove si distinse per aver scovato diversi giocatori di talento.

Sotto la presidenza Mantovani il club ligure vinse oltre allo scudetto tre Coppe Italia 1985, 1988 e 1989, una Coppa delle Coppe nel 1990, la Supercoppa Italiana nel 1991 e sfiorò la vittoria della Coppa dei campioni persa in finale contro il Barcellona di Koeman e quella sconfitta brucia ancora in casa blucerchiata nonostante siano passati 28 anni.

La Sampdoria ha voluto esprimere il suo cordoglio sul sito ufficiale e sui canali social: "Si è spento oggi nella sua casa di Sestri Levante Filippo Mantovani, terzogenito dell’indimenticato presidente Paolo e grande tifoso blucerchiato. Aveva 54 anni e, oltre al ruolo di dirigente e stretto collaboratore del fratello Enrico durante la sua presidenza, aveva ricoperto per la Sampdoria l’incarico di team manager. Il presidente Massimo Ferrero e tutta la società abbracciano la mamma Dany, i fratelli Francesca, Enrico e Ludovica e tutta la famiglia Mantovani porgendo loro le più sentite condoglianze".

Fiioppo era il terzo di quattro figli: la prima Francesca è un'organizzatrice di viaggi, il secondogenito Enrico è stato anche presidente della Sampdoria dopo il padre Paolo, mentre l'ultima sorella Ludovica è un'organizzatrice di eventi ed ex responsabile marketing del club blucerchiato.

La notizia ha avuto grande risalto sui social network con i tifosi della Sampdoria che hanno espresso il loro cordoglio e dolore per una scomparsa così prematura. Anche il Genoa del Presidente Enrico Preziosi ha voluto mandare un messaggio di condiglianze alla famiglia Mantovani: "Ci uniamo al dolore della famiglia #Mantovani e porgiamo sentite condoglianze per l’improvvisa perdita di Filippo".

Ci uniamo al dolore della famiglia #Mantovani e porgiamo sentite condoglianze per l’improvvisa perdita di Filippo. pic.twitter.com/FJA9k4VqmF — Genoa CFC (@GenoaCFC) March 29, 2020

