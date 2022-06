Scherma, medaglia d'oro per l'Italia nel fioretto femminile agli Europei

L'Italia si conferma grande ai campionati europei assoluti Antalya 2022 di scherma. Il fioretto femminile, infatti, ha conquistato la decima medaglia e si tratta di un oro. Le azzurre, testa di serie numero uno, non hanno sbagliato un colpo e hanno conquistaro l'oro schiantando in finale la Francia con un nettissimo 45-25. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo non hanno mai tremato, anzi, sono state praticamente perfette.

Dopo aver superato facilmente il turno dei quarti di finale contro la Romania con un nettissimo 45-20, le azzure hanno battuto la Germania per 45-23, concedendo dunque qualche punto in più alle avversarie. In finale Alice Volpi, tenuta a riposo negli altri match, ha preso il posto di Francesca Palumbo contribuendo al netto successo dell'oro schiatando in finale le francesi.

Le ragazze del commissario tecnico Stefano Cerioni sono state a dir poco sublimi trascinate da Martina Favaretto, capace di chiudere le sue frazioni con un differenziale di +13 e dall'argento individuale Arianna Errigo, che ha messo in pedana tutta la sua esperienza e ha chiuso l'assalto sul punteggio di 45-25.

Dopo quattro giorni di sfide in terra turca, l’Italia comanda saldamente il medagliere per nazioni dei Campionati Europei Assoluti Antalya 2022 con 10 podi: due ori, vinti dal fiorettista Daniele Garozzo e dalla squadra di fioretto femminile, cinque argenti (con Arianna Errigo nel fioretto, Luca Curatoli nella sciabola, Rossella Fiamingo nella spada, Tommaso Marini nel fioretto e Rossella Gregorio nella sciabola) e tre bronzi (Alice Volpi nel fioretto femminile, la spadista Mara Navarria e il fiorettista Giorgio Avola). L'Italia si conferma dunque una nazione molto forte nella scherma e nei prossimi giorni, ci si augura, possano arrivare altre soddisfazione dagli atleti impegnati in questa spedizione.