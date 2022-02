Schianto nella notte per Ribery: paura per il francese della Salernitana

Paura nella notte per Franck Ribery. Il calciatore della Salernitana è rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte in località Laura del comune di Capaccio-Paestum, comune a circa quaranta chilometri da Salerno.

Intorno alle 3.50 di notte, il campione francese era in compagnia di suo cugino in un suv di grossa cilindrata, quando quest'ultimo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il palo di un semaforo all’incrocio della Laura. Ferito al volto e immediatamente soccorso dal personale del 118, Ribery è stato trasportato all'Ospedale di Battipaglia dove è stato poi dimesso "con un lieve trauma cranico" e con una prognosi di sette giorni, così come riferito dalla Salernitana.

La brutta disavventura è avvenuta di rientro a Salerno dopo una serata con cena trascorsa in una vineria nell'area archeologica, cui hanno preso parte anche altri quattro calciatori granata. Le cause dell’incidente, che per fortuna non ha coinvolto altre vetture, sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli.

Gli agenti hanno effettuato anche ulteriori verifiche, attraverso un alcol test, per accertare le cause, che potrebbero avere alterato la capacità di guida. Il calciatore, come si evince dalle foto presenti sui suoi profili social, aveva trascorso una giornata di relax fuori casa. "Una domenica a Salerno" , aveva scritto mostrando alcuni scatti del pranzo e poi alla guida della sua Audi Q3.

La notizia dell'incidente era stata diffusa già dalle prime ore del mattino e successivamente è stata confermata dalla società granata con questo comunicato: "A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni" , si legge sul sito ufficiale del club.

A questo punto Ribery non sarà a disposizione del tecnico Davide Nicola per la sfida contro l'Inter, in programma venerdì 4 marzo a San Siro. Le sue condizioni saranno valutate anche dallo staff medico della Salernitana e con nuovi accertamenti per programmare il rientro in campo, che con ogni probabilità potrebbe avvenire il 12 marzo allo stadio Arechi contro il Sassuolo.

