La dura lezione del danese agli inglesi: "Torna a casa...?"

Kasper Schmeichel è stato un dei grandi protagonisti di Danimarca-Inghilterra ma nonostante questo non è riuscito ad impedire agli inglesi di staccare il pass per la finale. Un autorete di Kjaer e un rigore prima parato e poi ribadito in rete da Harry Kane hanno permesso alla nazionale "di casa" di annullare il vantaggio danese siglato dal sampdoriano Damsgaard e di staccare il pass per la finale di Wembley contro l'Italia di Roberto Mancini.

La puntura

Kasper Schmeichel ha ormai quasi 35 anni, gioca in Inghilterra da una vita e dal 2011 difende i pali della porta del Leicester. Il figlio d'arte, dunque, conosce bene gli inglesi e il calcio d'Oltremanica e alla vigilia della semifinale ha ironizzato sulla nazionale di Gary Southgate. Alla domanda di un giornalista che gli chiedeva cosa volesse dire per la Danimarca cercare di impedire che il calcio "tornasse a casa", riferendosi a una popolare canzone inglese "It's coming home" uscita del 1996 e da allora cantata dai tifosi della nazionale inglese nei grandi tornei internazionali

Kasper Schmeichel gela i giornalisti inglesi: "It's coming home? Quand'è che avete vinto la Coppa?" pic.twitter.com/zuOqFXJdSP — Goal Italia (@GoalItalia) July 7, 2021

Schmeichel ha risposto ridendosela e provocando: "È mai stato a casa? Non sapevo l’aveste mai vinta", alludendo agli Europei, mai vinti dall'Inghilterra nella sua storia. "Nel 1966 è tornata a casa", le parole del giornalista che si riferiva però al mondiale di casa. La nazionale dei Tre Leoni nonostante i grandi talenti avuti in questi anni non è mai risucita ad imporsi in un Europeo a differenza della Danimarca che vinse la competizione nel 1992 in Svezia quando in porta c'era Peter Schmeichel.

Scongiuri

Domenica 11 luglio alle ore 21 a Wembley andrà in scena una finale davvero interessante tra la nazionale di Gary Southgate e quella di Roberto Mancini. La prima non ha mai vinto l'Europeo, la seconda l'ha vinta in una sola occasione nel 1968 anche se a differenza degli inglesi gli azzurri possono vantare la conquista di 4 mondiali contro un solo trionfo della nazionale dei Tre Leoni. I tifosi dell'Italia possono fare tutti gli scongiuri del caso anche perché l'Inghilterra giocherà in casa sua davanti al pubblico amico e per la legge dei grandi numeri prima o poi dovrà succedere: la stessa cosa però vale anche per gli azzurri che vogliono riportare il calcio in Italia a distanza di 53 anni dall'ultima volta.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?