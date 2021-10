Scoppia la rivolta anti-Allegri: “Vogliamo lui al tuo posto”

La Juventus, ormai, è una polveriera e molti tifosi bianconeri si sono già stancati di Massimiliano Allegri. Su Twitter, infatti, è nato l'inatteso hashtag #AllegriOut con alcuni supporter che invocano addirittura il ritorno in panchina del vituperato, ingiustamente, Andrea Pirlo. Non solo, perché nel mirino dei tifosi della Vecchia Signora ci sono finiti anche diversi calciatori ritenuti ovviamente responsabili di questa situazione paradossale dopo sole undici giornate di campionato. Se oggi Napoli e Milan vinceranno i rispettivi match contro Salernitana e Roma, entrambi a domicilio, allora i punti di distacco dalla vetta diventerebbero 16, un'eventualità drammatica per i bianconeri.

Tifosi inviperiti

Su Twitter i tifosi della Juventus si sono scatenati con commenti di vario genere: "Sarri a questo punto aveva 26 punti, Pirlo 20, Allegri 15...che ne dite?", oppure "Fine di un sogno. #AllegriOut". "Ennesima prestazione della vergogna, basta! #AllegriOut". "Allegri è stato fortunato a capitare al posto al momento giusto, con qualche dote ma assolutamente sopravvalutato. Stipendio folle per uno che non sa dare non dico un gioco, ma nemmeno la minima parvenza di una lontana idea di gioco".

Non solo commenti di questo genere ma anche ironici nei confronti dei tifosi della Juventus da parte di supporter di altre squadre: "Tifosi della Juve quando vincono: "CORTO MUSOO, viva Allegri". Tifosi della Juve quando perdono: "Vaff... gli 1-0". Siete scontati". "C'è #AllegriOut in tendenza e Staffelli non gli ha ancora portato il Tapiro d'Oro alla Continassa? Impazzisco".

"Siamo da metà classifica"

Difficilmente Andrea Agnelli cambierà guida tecnica dato che è stato proprio lui a volere il ritorno di Allegri dopo due anni di stop. Il tecnico toscano è l'uomo capace di vincere cinque scudetti consecutivi ed è quello che ha condotto a due finali di Champions League, poi perse, la Vecchia Signora. Al termine del match contro il Verona dell'ex dal dente avvelenato Igor Tudor, l'ex allenatore del Milan ci ha messo la faccia ammettendo candidamente come la sua Juventus in questo momento sia da metà classifica ma come ci siano modo e tempo per rimediare. Ovviamente i bianconeri non potranno più sbagliare e da qui alla sosta per non acuire la crisi bisognerà fare sei punti tra Champions, in casa contro lo Zenit, e campionato contro la Fiorentina allo Stadium prima della sosta per le nazionali.