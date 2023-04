La scossa del Diavolo. Tutto il resto è noia

Per fortuna c'è il Milan. Non soltanto per la scossa che ha dato al Maradona ma perché il suo doppio vantaggio d'avvio ha svegliato la partita restituendole la dignità di un quarto di finale di champions league prossimo venturo. La pulizia del gioco rossonero, esaltata da Diaz e Leao superbi, ha sorpreso la capolista, nervosa e agitata nel tentativo di recuperare il risultato ma con esiti disastrosi. Riassunto: il Napoli ha perso contro la seconda in classifica, la Lazio, quindi con la terza, il Milan, qualcosa significa ma nulla toglie al cammino fantastico del gruppo Spalletti. Di contro, dovrebbe essere vietata la messa in onda delle partite di Premier League inglese e della Liga spagnola, in contemporanea con le esibizioni della nostra serie A. Ma accade e così anche ieri, a parte il Maradona, perché assistere a Newcastle-Manchester United o Real Madrid-Real Valladolid, dico dell'intensità agonistica supportata dalla qualità tecnica, per poi cambiare la visione su Roma-Sampdoria o Monza-Lazio, è stato come passare dai Beatles ai Cugini di Campagna, con annessi i cori schifosi e razzisti della curva romanista contro Dejan Stankovic (ma non ci saranno proteste in parlamento come con gli ultras laziali). Negli anticipi di sabato si era andati anche peggio con quello che è rimasto dell'Inter umiliata per la decima volta e le balbuzie della Juventus comunque vittoriosa a venticinque punti dalla terz'ultima, dunque fuori dalla lotta per la salvezza, però entrambe in campo martedì per la semifinale di andata di coppa Italia. Bene la Lazio a Monza, con i soliti capricci tra Luis Alberto e Sarri ma la squadra è seconda in classifica con meriti chiari. Della Roma si può scrivere che è stata agevolata dall'espulsione di Murillo decisa dal sopravvalutato Irrati. Ma ora l'attesa è rivolta a mercoledì dodici, San Siro Meazza, Milan-Napoli, champions league. Tutto il resto è noia.