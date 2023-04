Se le difese di Mou e Sarri hanno numeri Champions

«La forza di Lazio e Roma è la difesa, continuo a pensare che questa sia la strada giusta per andare in Champions». Parole in una recente intervista di Fabio Capello, che ben conosce la piazza avendo allenato i giallorossi per cinque stagioni vincendo anche lo scudetto. E nell'eterna discussione tra giochisti e risultatisti, sia Mourinho che Sarri (insieme nella foto) vantano retroguardie di ferro, come testimoniano i numeri.

Su 30 partite diciotto i clean sheet, ovvero le gare senza subire gol, della Lazio (eguagliato il primato del club nella stagione 2006-2007) che vanta anche la migliore difesa della serie A con appena venti reti subite, una meno del Napoli, di cui sette all'Olimpico e ben undici in trasferta; tredici quelli della Roma che invece «blinda» la porta di più all'Olimpico (nove) dove ha subito non più di un gol nelle altre sei sfide fatta eccezione per i 4 incxassati dal Sassuolo.

Il portiere dei biancocelesti Provedel, che ha tenuto la porta inviolata in 4 big match - i due derby con la Roma, la gara interna con il Milan e quella al Maradona con il Napoli - punta ora al record assoluto di 21, raggiunto solo sei volte nella storia, l'ultima nel 2015-16: tre dallo juventino Buffon, due dai rossoneri Cudicini e Rossi e uno dal giallorosso De Sanctis. L'estremo difensore dei giallorossi Rui Patricio è invece il migliore in A nel 2023 per gare con la porta imbattuta (nove delle 15 disputate quest'anno) e dopo 15 mesi ha sventato un rigore - l'ultimo a Ibrahimovic nel gennaio 2022. Nella scorsa stagione Le romane si erano fermate all'Europa League, in questo campionato con un totale di 17 punti in più alla 30ª giornata (12 per la Lazio) sognano in grande. Sempre che il Collegio di Garanzia, chiamato a giudicare il ricorso Juve sul -15, non riscriva le gerarchie in testa...