Sei Nazioni, l'Italia perde male in casa: finisce 0-17 contro la Scozia

L'Italia di Franco Smith non riesce, ancora una volta, nell'impresa di vincere una partita al Sei Nazioni e un altro cucchiaio di legno si avvicina in maniera inesorabile. All'Olimpico la Scozia si è imposta con un secco 17-0 frutto di cinque punti realizzati nel primo parziale di 12 messi a segno nella seconda frazione. Gli azzurri hanno forse disputato la peggior partita finora dato che per 80 minuti non sono riusciti quasi mai ad impensierire gli avversari che hanno di fatto "passeggiato" contro la nazionale azzurra che mette così insieme la terza sconfitta consecutiva in questo sei nazioni.

La squadra di Smith non ha ancora realizzato un rigore in tutta la manifestazione e i tanti errori in questa partita hanno pesato e non poco. La prossima partita dell'Italia si disputerà sabato 7 marzo all'Aviva Stadium di Dublino contro l'Irlanda, mentre a chiusura del torneo gli azzurri giocheranno ancora in casa allo stadio Olimpico contro l'Inghilterra sabato 14 marzo alle ore 17:45. Difficilmente gli azzurri riusciranno a vincere una partita ma quantomeno i tifosi si augurano di vedere miglioramenti dal punto di vist del gioco dato che il 35-22 contro la Francia aveva fatto ben sperare ma così non è stato.

La cronaca

L'Italia parte contratta nel primo tempo e non riesce mai a sfondare. La partita della squadra di casa è condizionata da diversi errori con la Scozia sorniona ad attendere e a colpire al momento giusto. Il vantaggio ospite arriva a metà del primo tempo al 22' con una meta regalata dall'Italia che dopo aver perso banalmente l'ennesimo possesso si fanno infilare dal capitano della Scozia Hogg che segna così il vantaggio che manda in archivio il primo parziale.

Nella ripresa i ragazzi di Smith accusano subito un'altra meta, dopo soli sette minuti, a 47' con Harris abile a seminare i giocatori azzurri portando così il punteggio sul 10-0. In pieno recupero e dopo tanta sterilità offensiva da parte dell'Italia arriva ancora una beffa con la meta di Hastings al 79', con lo scozzese che realizza anche il piazzato per il finale di 17-0 senza appello in favore degli ospiti.

Le formazioni di Italia-Scozia (ore 15:15, stadio Olimpico)



Italia: 15 Jayden Hayward, 14 Mattia Bellini, 13 Luca Morisi, 12 Carlo Canna, 11 Matteo Minozzi, 10 Tommaso Allan, 9 Callum Braley, 8 Abraham Steyn, 7 Sebastian Negri, 6 Jake Polledri, 5 Niccolò Cannone, 4 Alessandro Zanni, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi (c), 1 Andrea Lovotti

A disposizione: 16 Federico Zani, 17 Danilo Fischetti, 18 Marco Riccioni, 19 Marco Lazzaroni, 20 Dean Budd, 21 Giovanni Licata, 22 Guglielmo Palazzani, 23 Giulio Bisegni

Scozia: 15 Stuart Hogg (c), 14 Sean Maitland, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Blair Kinghorn, 10 Adam Hastings, 9 Ali Price, 8 Magnus Bradbury, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Scott Cummings, 4 Ben Toolis, 3 Zander Fagerson, 2 Stuart McInally, 1 Rory Sutherland

A disposizione: 16 Fraser Brown, 17 Allan Dell, 18 Willem Nel, 19 Grant Gilchrist, 20 Matt Fagerson, 21 George Horne, 22 Rory Hutchinson, 23 Byron McGuigan

Arbitro: Ben O’Keeffe (Nuova Zelanda)

Tmo: Rowan Kitt (Inghilterra)

