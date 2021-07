Scoppia l'ira di Mancini: "Sembriamo morti c..."

Roberto Mancini agitato, nervoso, stizzito e irritato durante Italia-Inghilterra."Ragazzi sembriamo morti cazzo", questo il pensiero del commissario tecnico sui suoi ragazzi durante i primi 45' di gioco. Pian piano però gli azzurri sono riusciti a rientrare in partita dopo 30' da incubo che hanno visto gli inglesi prevalere soprattutto per demeriti italiani con alcuni calciatori entrati in campo troppo timorosi.

"Sembra che siamo morti, cazzo". #Mancini riassume tutto come lo direbbe il mio vicino di casa. #ItaliaInghilterra — Eva A. Provenzano (@EvaAProvenzano) July 11, 2021

La reazione

Anche contro la Spagna Mancini non era troppo soddisfatto, ad un certo punto, della prestazione dei suoi ragazzi ma in quell'occasione era poi andata bene agli azzurri. Anche in questa circostanza "la lamentela" del ct dell'Italia ha portato bene dato che la squadra ha iniziato a macinare gioco e azioni con un Federico Chiesa incontenibile e con il gol del pareggio di Bonucci che ha ristabilito la parità.

