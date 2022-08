"Sento puzza di bruciato...". Cosa è successo a Leclerc in Belgio

"Sento puzza di bruciato" , l'urlo di Charles Leclerc si è sentito via radio. Dopo appena due giri del Gp del Belgio il pilota della Ferrari, che era partito alla grande dalle retrovie risalendo fino al nono posto si è dovuto fermare ai box. Il motivo? Un pilota che lo precedeva si è tolto una visiera a strappo dal casco e l'ha lanciata in aria, come si usa fare.

"Era una visiera a strappo che si era incastrata" , gli dicono dal box Ferrari. Sfortuna ha voluto che il piccolo strato di plastica si andasse a incastrare nell'anteriore della Ferrari del monegasco. Leclerc ha sentito odore di bruciato e, impaurito, si è fermato subito dopo aver avvisato il box. Passata la paura del pilota il problema è stato subito risolto e la Ferrari ha approfittato per cambiare le gomme e montare le medie. Dopo la sosta ai box il pilota della Rossa è ripartito 17°.

Le parole di Leclerc

"Il feeling con le prime medie non era male, ma la nostra performance rispetto alla Red Bull è una roba incredibile. Non so loro cosa abbiano trovato, ma stanno andando veramente forte. Bisogna analizzare bene tutto, visto che in questo weekend la differenza è stata grande". Queste le parole di Charles Leclerc, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del Gran Premio del Belgio.

Il monegasco della Ferrari ha chiuso sesto sul circuito di Spa, anche a causa di un pizzico di sfortuna: "Al terzo giro ero nono, poi ho dovuto ricominciare dall'ultimo posto. Lì ho capito che sarebbe stata una gara difficile" . Infine, nessun rimpianto nella lotta con le Red Bull: "Hanno fatto un grande passo in avanti questo weekend. In gara forse si poteva fare meglio, ma non abbastanza per arrivare al loro livello".

L'errore commesso nel Q3

Proprio Leclerc è stato al centro di una situazione surreale all'inizio del Q3 con il team Ferrari ancora una volta protagonista in negativo. Uscito dai box per il primo giro veloce – che nei piani sarebbe stato quello designato a concedere la scia a Sainz – il pilota monegasco si è accorto di qualcosa di anomalo sulla sua vettura: le gomme.

Secondo la strategia scelta, ai box avrebbero dovuto montare gomme usate, per poi sfruttare un treno nuovo nel secondo tentativo che sarebbe servito al monegasco per far segnare il proprio giro veloce. Non appena in pista, Leclerc ha notato invece sulla propria Ferrari dei pneumatici nuovi.

Surreale il dialogo in radio tra pilota e muretto: Leclerc: "Un momento, cosa sono queste gomme?" . Box: "Scusa, è stato un errore" . "Leclerc: "Ditemi cosa devo fare adesso con queste gomme". Box: "Facciamo il giro veloce".

