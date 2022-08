Formula 1, Verstappen domina a Spa: terza la Ferrari di Sainz

Max Verstappen vince il Gran Premio del Belgio in Formula 1. Dopo la rimonta in Ungheria, l'olandese della Red Bull si ripete sul circuito di Spa e, nonostante partisse dalla quattordicesima posizione, domina la gara incrementando il suo vantaggio in classifica generale.

Sul podio anche Sergio Perez (Red Bull), secondo, e Carlos Sainz (Ferrari), terzo. Quarto posto per George Russell (Mercedes) davanti ad uno sfortunato Charles Leclerc, costretto a fermarsi dopo pochi giri - a causa di una visiera a strappo incastrata nei freni della sua Ferrari - e a stravolgere la sua strategia, chiude quinto prima di essere penalizzato di una posizione. Completano la Top 10 le Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon, Sebastian Vettel (Aston Martin), Pierre Gasly (AlphaTauri) ed Alexander Albon (Williams). Ritirati Lewis Hamilton (Mercedes) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

La gara

Partenza folle quella di Spa, con Sainz bravo a tenere la prima posizione approfittando di uno start non perfetto di Perez, beffato dalle due Mercedes e da Fernando Alonso. Lo spagnolo ed Hamilton si toccano per colpa dell'inglese, che ha la peggio ed è costretto subito al ritiro. Nelle retrovie invece si gira Latifi che mette fuori causa anche Bottas e provoca l'entrata della Safety Car. In tutto ciò Verstappen e Leclerc salgono in ottava e nona posizione, ma il ferrarista rientra ai box per risolvere un problema causato dalla visiera a strappo lanciata via da qualche altro pilota (rientra penultimo).

Al dodicesimo giro, in maniera alquanto clamorosa, Verstappen si prende per la prima volta la testa della gara con la sua Red Bull, grazie al sorpasso sul compagno di squadra e alla sosta di Sainz. L'olandese si ferma poco più tardi e restituisce la leadership al ferrarista, riprendendosela però di forza al 18esimo giro con un ritmo impressionante (3 secondi circa più veloce al giro).

La Rossa sembra non andare, tant'è che in pochi giri anche Perez supera senza problemi Sainz, con lo spagnolo che alla fine riesce a difendere il gradino più basso del podio dai tentativi di rimonta di Russell. Solo sesto Leclerc che, arrivato quinto al traguardo deve scontare 5 secondi di penalità per essere uscito troppo veloce dal pit stop e viene quindi scavalcato da Alonso.

Si tratta della nona vittoria in 14 gare per Verstappen, che vola a +93 in vetta alla classifica rispetto al compagno di scuderia (scavalcato Leclerc al secondo posto): è sempre più forte l'odore di secondo titolo consecutivo.

Le parole dei protagonisti

"Il primo giro è stato frenetico, quindi ho cercato di stare fuori dai guai. Ho scelto i posti giusti dove sorpassare e la giusta strategia gomme. Quando ci siamo portati in testa invece abbiamo gestito. Tutto il weekend è stato incredibile".

Questo il commento a caldo di Max Verstappen. Il leader del mondiale, partito 14°, è stato protagonista di una strepitosa rimonta: "Non avrei potuto immaginare un weekend del genere, ma ne vogliamo altri così. Zandvoort? Voglio godermi questa giornata, poi vedremo cosa riusciremo a fare la settimana prossima".

"E' stata più dura di quanto ci aspettassimo, il passo non c'era, le gomme si surriscaldavano troppo e il pacchetto che montavamo non ha dato i risultati giusti. Accettiamo comunque il podio, Verstappen e la Red Bull oggi erano di un'altra categoria. Cercheremo di fare meglio alla prossima". Queste le parole di Carlos Sainz dopo il terzo posto, alle spalle delle Red Bull di Verstappen e Perez.

