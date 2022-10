Avanti Milan, Inter, Atalanta e Juve. Si ferma la Lazio

La decima giornata di Serie A si è aperta con la vittoria della Juventus di Massimiliano Allegri sul Torino di Ivan Juric nel derby giocato sabato 15 ottobre. La giornata odierna, invece, ha visto gioire l'Inter di Simone Inzaghi, che dopo gli elogi ricevuti per la grande prova offerta in Champions League contro il Barcellona ha disputato una partita seria contro la Salernitana di Davide Nicola, battuta per 2-0 con le reti di Lautaro Martinez su assist di Nicolò Barella e con la rete di quest'ultimo su assistenza di Hakan Calhanoglu. Con questi risultati Inter e Juventus salgono rispettivamente a quota 18 e 16 punti, ancora indietro rispetto alle prime della classifica.

Nel pomeriggio la Lazio di Maurizio Sarri non è andata oltre lo 0-0 contro l'Udinese di Andrea Sottil con entrambe le squadre che salgono a quota 21 punti in classifica. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, invece, nella serata di sabato ha vinto per 2-1 contro il Sassuolo di Alessio Dionisi frutto dei gol di Pasalic e Lookman. Alle 18 di oggi, invece, il Napoli di Luciano Spalletti va sotto in casa contro il Bologna ma poi pareggia, si porta in vantaggio, subisce ancora il ritorno dei felsinei ma alla fine vince per 3-2. In rete Juan Jesus, Lozano e Osimhen a rendere inutili i gol di Zirkzee e Barrow. Con questi successi Napoli e Atalanta volano a quota 26 punti e 24: le prime due della classe.

Nel posticipo serale il Milan di Stefano Pioli vince soffrendo per 2-1 contro il Verona del neo allenatore Salvatore Bocchetti che avrebbe meritato qualcosa di più per quanto mostrato in campo: l'autogol di Miguel Veloso, il gol di Gunter con il tiro deviato da Gabbia, e la rete in contropiede siglata da Tonali hanno fissato il punteggio sul 2-1 per i rossoneri. In mezzo tante occasioni da rete da ambo le parti. Con questo successo il Milan sale a quota 23 punti a meno tre dal Napoli e a più due su Lazio e Udinese. Lunedì sera la Roma di José Mourinho giocherà in casa della Sampdoria di Dejan Stankovic. I giallorossi hanno 19 punti in classifica e in caso di successo si porterebbero al terzo posto a meno due dalla Dea e meno quattro dagli azzurri di Spalletti.

La classifica di Serie A

Napoli 26, Atalanta 24, Milan 23, Lazio e Udinese 21, Roma 19, Inter 18, Juventus 16, Sassuolo 12, Empoli e Torino 11, Salernitana e Monza 10, Fiorentina e Spezia 9, Lecce e Bologna 7, Verona 6, Cremonese 4, Sampdoria 3.