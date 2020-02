Serie A, il Lecce batte 2-1 la Spal

Il Lecce di Fabio Liverani non si ferma più e dopo aver battuto a domicilio il Napoli di Gennaro Gattuso si è ripetuto in casa contro la Spal del neo allenatore Luigi Di Biagio. I salentini hanno vinto con il punteggio di 2-1 frutto delle reti del capitano Marco Mancosu su rigore e di Mayer, al primo sigillo in Serie A, che ha reso nullo il gol del pareggio siglato da Petagna. Con questo risultato il Lecce vola a quota 25 punti a pari punti con Udinese e Fiorentina, la Spal invece resta inchiodata all'ultimo posto nonostante il cambio di allenatore la scossa non si è ancora vista.

La cronaca

Lecce e Spal si affrontano a viso aperto fin dalle prime battute di gioco e la prima conclusione in porta è di Di Francesco che al 22' chiama alla parata Vigorito. Al 29' la risposta dei salentini è affidata a Mancosu che si avventa su un pallone vagante e prova il tiro: palla fuori. Mayer sfiora il vantaggio al 39' e un minuto dopo l'arbitro concede il rigore al Lecce per il fallo di Bonifazi su Mayer. Mancosu dal dischetto fa secco Berisha.

Nella ripresa la Spal trova subito il pareggio con Petagna che svetta sull'angolo battuto da Valdifiori e fa 1-1. Deiola impegna Berisha al 55' mentre due minuti dopo è Castro a chiamare alla parata Vigorito. Mancosu serve Mayer al 66' con il tracciante dello sloveno che si insacca alle spalle di Berisha dopo aver baciato il palo. Barak sfiora il 3-1 al 71' e al 78' Castro si divora il pareggio e subito dopo Vigorito tiene a galla il Lecce con una grande parata su Strefezza. Di Francesco ci prova con una rovesciata spettacolare al 90' ma la sua conclusione termina di poco.

Il tabellino

Lecce: Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni (86' Dell'Orco); Majer, Deiola, Barak; Falco (34' Shakov), Mancosu (79' Paz); Lapadula

Spal: Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli (72' Strefezza), Valdifiori, Castro (86' Floccari); Di Francesco, Petagna, Valoti

Reti: 41' Mancosu (L), 48' Petagna (S), 66' Mayer (L)

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?