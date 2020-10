La Juventus finisce nella bufera: 7 giocatori segnalati in procura

La Juventus si trova in isolamento fiduciario per via della positività di due membri dello staff bianconero, esterni al gruppo squadra, che erano risultati positivi al coronavirus proprio tra venerdì e sabato. Il giorno seguente si sarebbe invece dovuto disputare il big match della terza giornata contro il Napoli non andato poi in scena per l'assenza del club azzurro. Peccato che sette di loro, però, abbiano "violato" la quarantena lasciando il J Hotel con lo stesso club bianconero che ha avvertito l'Asl di Torino.

Segnalati in procura

Ora l'Als non potrà far altro che segnalare questa violazione di quarantena alla Procura di Torino anche se l'ente sanitario ha specificato che: "È stata la stessa società a segnalarci che alcuni calciatori avevano lasciato il luogo di isolamento e perciò noi notizieremo l'autorità competente, cioè la Procura, di quanto avvenuto. La Juve è stata esemplare. Ora il nostro compito è quello di trasmettere i nomi di chi ha interrotto l'isolamento. Forse qualcuno dovrà pagare una multa", le parole di Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino.

CR7, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentacur e Danilo hanno raggiunto i ritiri delle rispettive nazionali mentre Merih Demiral e Gianluigi Buffon sono rientrati nelle proprie abitazioni. La Juventus aveva già segnalato all'Asl, da lunedì, l'intenzioni di alcuni suoi tesserati di lasciare l'isolamento e a questo punto il club si è sgravato di una responsabilità importante che diventa diretta e individuale per i diretti interessati che rischiano una multa da 400 euro.

C'è chi dice no

Altri di loro, invece, come Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci ad esempio hanno deciso di continuare l'isolamento presso il J Hotel in attesa di ricevere il lascia passare per raggiungere il ritiro della nazionale italiana. I due pilastri bianconeri sono attesi dunque a Coverciano per la doppia sfida della Nations League contro la Polonia a domicilio e l'Olanda in casa. Un altro che non ha lasciato il ritiro è stato Adrien Rabiot che una volta ricevuta la certezza di essere negativo al covid-19 volerà in Francia per rispondere alla convocazione di Didier Deschamps.

Per quanto concerne gli altri due club con positivi ovvero Napoli e Genoa nessuno ha lasciato la Campania per quanto riguarda il club azzurro mentre tra le fila dei rossoblù Goran Pandev ha ricevuto l'autorizzazione a partire in quanto negativo, l'ex Inter ha così potuto rispondere alla convocazione della nazionale macedone.

