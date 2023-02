La sfida dei due mondi per l'oro della Premier

La Premier League sta diventando sempre più terra di conquista per «spregiudicati pionieri». Ed essendo la vera Super Lega del calcio mondiale, ovvero il campionato più ricco di tutti gli altri messi insieme, i miliardari si sfidano a suon di cifre a nove zeri per il prestigio e il profitto dei diritti tv globali. Con le regole del Fair play finanziario stabilite dalla Uefa che ormai non valgono più.

L'ultima lotta tra titani è quella per l'acquisto del Manchester United: da una parte l'imprenditore britannico sir Jim Ratcliffe, il secondo uomo più ricco del Regno Unito e proprietario del colosso chimico Ineos; dall'altra il consorzio guidato dallo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani, presidente della Qatar Islamic Bank (QIB). Cifre ufficiali non ne circolano, ma si parla di offerte vicine ai cinque miliardi di euro). Secondo indiscrezioni, di offerte arrivate sul tavolo della famiglia americana Glazer, proprietaria dello United dal 2005 che ora cercano soci o acquirenti, ce ne sarebbero in realtà almeno cinque, compreso una dell'Arabia Saudita che era già riuscita a far suo il Newcastle dopo una lunga e controversa scalata al club.

Radcliffe, 71 anni, è nato a pochi chilometri da Manchester ed è un grande tifoso dei Red Devils. È già proprietario del Nizza e del Losanna, oltre a possedere una squadra di ciclismo World Tour (la INEOS Grenadiers) e il team di vela INEOS Britannia. Ratcliffe è anche azionista della scuderia Mercedes di Formula 1. QIB ha come azionista di maggioranza è il fondo sovrano Qatar Investment Authority, una corazzata da 400 miliardi di euro che possiede la Qatar Sports Investments (QSI), il gruppo che controlla il Psg. Proprio questo aspetto - oltre ovviamente alla cattiva reputazione del paese nel campo dei diritti umani - potrebbe rappresentare un problema perchè l'Uefa non permette la partecipazione alle coppe europee a due squadre con lo stesso proprietario. Ma di regole ormai ce ne sono poche, contano solo i soldi. Tanti, nel torneo più ricco del mondo.