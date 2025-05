Basket, Shields trascina Milano che vola in semifinale

Ascolta ora 00:00 00:00

Armani semifinalista col brivido, Trento, meravigliosa anche nella grande, emergenza eliminata ma da applaudire. Per Messina la centesima vittoria nei play off, per Shavon Shields, il danese d'America, 27 punti, sassi dolorosi sul cuore della sua ex squadra anche se dopo la fiammata iniziale sembrava sparito come nel 2 gare a Trento, balsamo salutare per un'Armani che canta e balbetta: sotto all'inizio (12-20), rimontata nel terzo quarto e arrivata all'89-82 finale negli ultimi 2 minuti quando Trento aveva Ellis zoppicante e i gloriosi reduci di una bella stagione senza più niente dentro cominciando da Ford (19) e Lamb(14).

Brivido caldo per una Milano che non ti coinvolge, certo abile nel tiro a segno, ma è l'unica arma che sembra avere in tasca. Un Golia che ha rischiato di prendersi un'altra sassata da un'avversaria che già le aveva fatto male in stagione e se avesse avuto come cambi quelli che Messina neanche guarda in fondo alla panchina, ieri anche Tonut a 0 minuti come Caruso, magari sarebbe arrivata a gara cinque.

Accontentandoci del poco che regala il nostro campionato aspettiamo questa sera per sapere se la Virtus piagnucolosa di gara tre, battuta dalla Reyer, riuscirà a guadagnarsi la semifinale o dovrà rimandare tutto alla quinta partita, fortunatamente sul suo campo. Certo, vedendo le nostre cosiddette regine di Eurolega balbettare così tanto nei playoff dove al momento soltanto Trapani sembra avere il passo giusto, possiamo capire perché sono così lontane dalle finali di Eurolega, trasferite per tanti dollari ad Abu Dhabi dove oggi il Fenerbahce di Melli e Hall, ex da rimpiangere per i campioni in carica, e Montecarlo, dove James, un altro ex Milano che va alla grande, giocheranno la finale.

L'Armani di ieri era più bella con la under18 arrivata in finale nel torneo degli Emirati.

Mentre al Forum gli applausi sono arrivati fra i mugugni, per i 15 punti segnati nel terzo quarto, per lo 0 di Mannion, Causeur e Diop, salvando a stento un Mirotic nervoso e il Brooks che con 13 si è fatto perdonare tante amnesie difensive.