Si tuffa dalla scogliera e muore: la tragica morte dell'ex calciatore

Cercava di eseguire una coraggiosa acrobazia lanciandosi da una scogliera per un tuffo in mare ma purtroppo ha sbattuto violentemente contro le rocce: è morto così in maniera tragica Mourad Lamrabatte, ex calciatore professionista olandese.

Si chiama "Tombstoning" ed è un'acrobazia in cui gli amanti del brivido si lanciano dai bordi della scogliera in modo tale da entrare in acqua prima con i piedi. Il 31enne, che aveva militato nella squadra olandese del Vitesse Arnhem, recente avversario della Roma in Conference League, era in vacanza con la famiglia sull'isola di Maiorca quando ha tentato il pericoloso tuffo finito in tragedia.

La scena drammatica si è consumata sotto gli occhi sconvolti di moglie e figli, che stavano filmando con un cellulare da una barca ancorata di fronte alla scogliera. La tragedia è avvenuta sulle isole Malgrats, che sono formate da due isolotti e si trovano all'interno del comune di Calvia, di fronte alla baia di Santa Ponsa. La famiglia era in vacanza nella località maiorchina di Santa Ponsa, vicino a Magaluf, e aveva noleggiato l'imbarcazione per godersi a pieno lo splendido mare dell'isola del Mediterraneo.

Nel video si vede Lamrabatte che si lancia da oltre trenta metri ma non riesce a distanziarsi abbastanza dalle rocce sottostanti finendovi contro tra le urla della moglie. Inutili i successivi soccorsi per il 31enne che è stato recuperato già privo di vita. Secondo l’autopsia disposta dalla magistratura locale, l’ex calciatore non è morto direttamente per le ferite riportate nell’impatto ma è annegato in uno stato di semi coscienza in cui era finito dopo lo schianto contro le rocce.

Lambrabatte, che da calciatore usava il cognome Besselink prima di cambiarlo, giocava con il Jong Vitesse, la squadra riserve della società di Arnhem e nel luglio 2010 aveva siglato una rete in una partita di esibizione in prima squadra. Conclusa la sua carriera calcistica, aveva iniziato a praticare kickboxing. La notizia della tragica morte ha colpito anche la sua ex squadra.

Il club olandese ha espresso le proprie condoglianze alla sua famiglia in una nota: "Il Vitesse ha ricevuto la triste notizia che Mourad Lamrabatte è tragicamente morto. Ha vestito i colori del club durante la stagione 2010/2011, quando faceva parte della squadra U23 che quella stagione ha vinto la Coppa U23".

Ex-jogador holandês morre ao saltar de 30m e bater em rochas



Mourad Lamrabatte passava as férias com a mulher e os filhos em Maiorca, na Espanha, quando tragédia aconteceu.



