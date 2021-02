''Siamo italiani e che cavolo...!'': cosa è successo al traguardo su Luna Rossa

''Siamo italiani e che cavolo!'' si sentono chiaramente dalla tv neozelandese le parole di Checco Bruni: la frase rompe la tensione e Luna Rossa può finalmente festeggiare mentre taglia la linea del finish.

Sventola il tricolore su Auckland l'Italia è tornata in finale grazie a Luna Rossa con la settima vittoria conquistata su Ineos Team Uk. La squadra di Max Sirena ha compiuto l'impresa che sembrava molto difficile solo poche settimane fa. Invece con una grande campagna e una semifinale e finale di Prada Cup davvero molto intense il team italiano è riuscito dove aveva fallito nei venti anni precedenti. Esattamente 21 anni fa Luna Rossa aveva coronato il suo sogno di arrivare alla finale della Coppa America. Oggi come allora ad affrontare gli italiani saranno i defender neozelandesi di Emirates Team New Zealand, il team più temuto e più vincente negli ultimi trent'anni di coppa, vera leggenda nella storia della vela mondiale. Luna Rossa però dopo vent'anni è tornata di nuovo lassù in alto per cercare di sfidare i favoritissimi neozelandesi.

Il momento dell'arrivo

Il momento della vittoria da godere fino in fondo. Nel video dell’arrivo prima si sente James Spithill, l’uomo di ghiaccio, che serafico dice ''Let’s go boys, go on'' , andiamo avanti. Poi Checco Bruni, il sanguigno palermitano, non si trattiene. A pochi metri dal traguardo mentre il commentatore neozelandese fa la cronaca della regata, si sente chiaramente l’audio: ''Siamo italiani e che cavolo!'' . Sempre Bruni subito dopo ribadisce per i compagni che non hanno sentito: ''Ho detto che cavolo, che cavolo!'' . La frase rompe la tensione e il team comincia a esultare mentre taglia la linea del finish. Poi Bruni fa i complimenti al team e a Spithill: “Bravo Jimmy, bravi tutti, ragazzi”. Infine prende in giro il grinder: ''Bravi tutti, tranne Voltolini''.

''Ve lo prometto faremo di tutto per cercare di portare in Italia la Coppa America. Per farcela dovranno passarci sopra la testa'' . All'arrivo Checco Bruni è un fiume in piena dopo aver mantenuto un atteggiamento anglosassone fino al taglio della linea dell’ultima regata. ''Abbiamo mantenuto bassi gli errori, siamo rimasti calmi, abbiamo preso buone decisioni e la barca ha fatto il suo lavoro'' . ha detto il co-timoniere Jimmy Spithill. ''Una grande soddisfazione e una grande gioia, per tutti quelli che ci sostengono , per i nostri partner, per la gente che fa il tifo da casa, per Bertelli, per il team e per le famiglie. Abbiamo lavorato duro, ma non siamo ancora sazi. Sappiamo che questo è un momento molto duro per l’Italia, speriamo che queste vittorie possano dare un po’ di gioia'' , ha detto lo skipper Max Sirena. Adesso il gruppo ride tra urla e champagne la Prada Cup è vinta e la tensione si scioglie. Ventuno anni dopo Luna Rossa è tornata.

