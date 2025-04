Sicurezza, 200 agenti. Baroni: Roma favorita

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 5 gennaio scorso ci fu il ritorno del derby romano alle 20.45. Non andò benissimo, tra lancio di fumogeni, auto in fiamme e cariche alla polizia. L'impegno europeo della Lazio ha reso necessario un bis notturno oggi: ecco che la Questura ha previsto un piano sicurezza con 2000 agenti e 800 steward. Saranno evitati il più possibile i contatti tra tifoserie e controllati persino striscioni e bandiere. Quattro contingenti delle forze dell'ordine terranno d'occhio anche i tifosi stranieri gemellati con le due squadre.

Dopo che Ranieri non aveva parlato di crisi per la Lazio alla luce del ko europeo («magari pensavano già alla sfida con noi...») il collega biancoceleste ha messo le mani avanti tra elogi alla Roma e una guardia alzata alla vigilia di un derby cruciale per la stagione della sua squadra: la sconfitta rimediata in Coppa a Bodo ha appesantito l'aria di Formello e aggiunto il pensiero di una difficile rimonta giovedì all'Olimpico. La partita contro i «cugini» appare la più scomoda che potesse capitare in un momento del genere. «Se guardo le ultime 15 partite la Roma è prima davanti all'Inter, con la miglior difesa e il miglior attacco - ha sottolineato Baroni (la Lazio ha incassato 11 gol più della Roma) - in questo momento sono i più bravi ma ci batteremo come leoni per colmare la differenza con i giallorossi». Recuperi importanti quelli di Rovella e Castellanos.

Ranieri, che potrebbe dare spazio a Pellegrini e ha la tentazione delle due punte, ha infilato un filotto di 5 derby su 5 e vuole proseguire la striscia nella sua ultima stracittadina della carriera: dopo il 2-0 dell'andata, la Roma potrebbe vincere entrambi i derby stagionali in Serie A per la prima volta dal 2015/16.

Strootman e Nainggolan firmarono il 4 dicembre 2016 l'ultimo colpo giallorosso in casa biancoceleste. A Trigoria si guarda già al futuro, con Stefano Pioli sempre più in pole per la panchina. Ma è evidente che un ko oggi chiuderebbe qualsiasi discorso per la qualificazione Champions.