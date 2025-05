Simone e la partita del cuore di Antonio

Ascolta ora 00:00 00:00

Dentro, le immagini appassionanti di Barcellona. Fuori, il grigiume della serie A. Si attendono immediate risposte dalla capolista Napoli che, senza il salentino Conte di mezzo, andrebbe a Lecce per stravincere ma proprio la presenza del figlio di quella terra (che mai lo ha amato veramente per il tradimento di avere allenato il Bari) potrebbe rivelarsi un fattore velenoso per la squadra che ha preso la testa per grazia ricevuta. Per la proprietà transitiva l'Inter potrebbe allora approfittare della partita del cuore di Conte e battere il Verona, così riducendo il distacco imprevisto. Siamo alle chiacchiere della vigilia, parole che il vento si porta via ma che, in alcuni casi, potrebbero rispondere alla realtà del campo. L'Inter di Barcellona ha ottenuto un risultato positivo pur non eccellendo nel gioco e denunciando la fatica dei soliti noti, Dimarco su tutti, l'assenza di Lautaro le toglie durezza e scaltrezza di carattere, il Verona va superato e basta, così il Lecce per il Napoli che sa di poter passare quattro nuttate prima del titolo incredibile. Dopo un sabato di sostanza, prepariamoci alla domenica delle pretendenti ai tornei Uefa, Bologna-Juventus è la madre di queste partite, assente il licenziato Motta, sembra quasi una beffa se Italiano dovesse battere Tudor e ci sta eccome, considerata la solita emergenza di organico bianconera per colpa dello sciagurato Yildiz che giustamente deve scontare due giornate di squalifica, se si fosse limitato a frequentare qualche brutto ceffo sarebbe stato punito con un solo turno. Provocazione voluta perché il fumo avvolge quest'ultima fetta di campionato e non proviene dal camino del Vaticano ma dalle sentenze varie dei giudici, sportivi e no.

La Lazio ad Empoli ha uguali voglie di Bologna e Juve, tra Roma e Fiorentina lo stesso film, poi l'Atalanta che dovrebbe concludere definitivamente la serie A del Monza. Il Milan, lunedì sera, a Genova sarà l'ultima voce prima di Inter Barcellona, dunque il cerchio sta per chiudersi e la notte del calcio porterà scompiglio.