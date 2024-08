Simonelli inciampa, Tortu frena, Sibilio lento: addio finali

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la medaglia di Furlani arriva una serata amara per l'atletica azzurra. La prima debacle arriva dai 110 ostacoli, gara in cui il campione europeo Lorenzo Simonelli, biondo in testa, commette un errore al penultimo ostacolo e rimane fuori da una finale olimpica francamente alla portata. Il ragazzo romano dell'Eur tocca con la gamba di richiamo l'ostacolo e frena irrimediabilmente la sua corsa. Taglia infatti il traguardo quinto in 13.38, lontanissimo dal 13.05 del primato nazionale stabilito davanti al pubblico capitolino. «Mi dispiace per come è andata la semifinale - spiega Lollo - perché avevo altri obiettivi, molto più importanti. Ho fatto errori che non mi spiego, mi rode tantissimo e ora c'è da aspettare quattro anni. La finale la volevo». Che peccato. Altro ostacolista eliminato è Alessandro Sibilio, che è sesto nella semifinale dei 400 hs con 48.79 e non riesce ad avvicinare i piazzamenti utili per la qualificazione all'ultimo atto. Finisce in semi anche la corsa dei due campioni olimpici di staffetta, Fausto Desalu e Filippo Tortu, eliminati sui 200 metri. Per Pippo c'è un 20.54, quarto crono nella semifinale 3, che non lo avrà soddisfatto. Sfortunato invece Desalu, primo degli esclusi dalla finale con 20.37. Si passava con 20.31. Alla luce di alcune prestazioni sottotono, bisognerà fare in seguito una valutazione sugli Europei in casa e sulla preparazione degli azzurri. A Roma non c'era Andy Diaz, che ieri si è salvato: 12° e ultimo dei qualificati con 16,79 metri. Il cubano d'Italia era al debutto in maglia azzurra. L'unica nota lieta della serata è il sesto posto nel salto con l'asta di Elisa Molinarolo, nella prima volta di due azzurre in una finale olimpica in questa specialità.

Questa mattina allo Stade de France tocca alle staffette veloci. C'è ancora qualche dubbio su chi prenderà parte alla batteria. I nomi dei frazionisti verranno comunicati soltanto questa mattina dal prof. Di Mulo.

Verranno risparmiati Jacobs e Tortu come agli Europei? Stasera (ore 20), invece, tutti a tifare Larissa Iapichino nel salto in lungo. La speranza è che possa essersi caricata dopo il bronzo del «fratellino» Mattia Furlani.