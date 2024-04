Sinner beffa Rune, ricordando Borg-McEnroe

Imparare dal passato. Sul campo centrale di Monte Carlo, clima rusticano nel quarto di finale del Masters 1000 del Principato tra Jannik Sinner e Holger Rune. Uno scontro di stili in piena regola: da un lato l'approccio alla Björn Borg dell'altoatesino e dall'altro quello un po' John McEnroe del danese. La partita è stata tesissima e bellissima e Sinner ha saputo trovare le soluzioni, nonostante un avversario che gli ha dato e probabilmente gli darà sempre problemi, specie in un contesto da corrida che Rune ha alimentato.

Indietro di un set (6-4), sul 5-5 del secondo parziale il danese, che perdeva tempo, è andato in polemica con il pubblico, reo di disturbarlo, e si è beccato 2 warning dal giudice di sedia per la reazione stizzita. Un clima esacerbato in cui il buon Holger ci ha sguazzato, scippando la frazione a Jannik al tie-break sullo score di 7-6 (6). Ha sofferto e resettato il 22enne pusterese, perché sei palle break e due match-point sprecati poco prima avrebbero affossato tanti. Non lui, che ha vinto la sfida contro se stesso e un rivale esaltato dalla contesa. Contrariamente a quanto era accaduto l'anno passato, è stato quindi Sinner a prevalere per 6-4 6-7 (6) 6-3, raggiungendo per la seconda volta consecutiva la semifinale nel Principato e confermando la sua posizione da n.2 del mondo. «Non è mai facile affrontare Rune. Non c'è nulla di sbagliato nelle situazioni di caos che ci sono state», le sue considerazioni. Parliamo della 25ma vittoria in 26 partite nel 2024 come Connors, Borg, Lendl, McEnroe, Federer e Djokovic (anche lui ieri ha centrato la semifinale) nell'Era Open e oggi (non prima delle 13.30) la sfida contro il redivivo Tsitsipas, a segno ieri contro il russo Khachanov.

Il greco è avanti 5-3 nei precedenti, ma Sinner ha vinto gli ultimi due.