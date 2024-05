Sinner dice sì a Parigi: test ok sul centrale

La notizia che si attendeva: Jannik Sinner giocherà il Roland Garros. Le riserve sono state sciolte in maniera definitiva ieri, dopo il primo allenamento che si è tenuto sul campo del Philippe Chatrier a Parigi. Sinner ha effettuato qualche scambio con l'ex top-5 Kei Nishikori, e si mosso in maniera abbastanza sciolta, non avendo particolari problemi a scivolare in open stance da entrambi i lati e avendo una buona reattività nel ricorrere delle palle corte eseguite dal giocatore nipponico. Particolarmente gradito anche un incrocio con Rafa Nadal, con cui Jannik ha scambiato qualche parola al termine dell'allenamento dello spagnolo con Stan Wawrinka.

Sensazioni incoraggianti che si erano comprese fin dall'arrivo sui campi dello Slam francese. Scortato dal suo staff formato da Darren Cahill, Simone Vagnozzi e da Umberto Ferrara, Jannik si è mostrato particolarmente sorridente e sereno, lontano parente da quello corrucciato in uscita dal J Medical a Torino. Gli allenamenti sul campo tra Montecarlo e Parigi hanno conferito al 22enne pusterese quella felicità nel competere che, inevitabilmente, gli era mancata per i problemi all'anca. Giunto nella capitale francese l'altro ieri sera, Sinner aveva avuto l'ok dai medici dal momento che la risonanza magnetica aveva dato esito positivo. Ora, l'obiettivo dell'altoatesino sarà quello di lavorare per riuscire a mettere più benzina possibile perché in uno Slam sulla terra rossa la spesa energetica è notevole, tenendo conto di match al meglio dei cinque set.

Jannik si presenta da testa di serie n.2, per la prima volta in carriera in un Major, e sarà chiaramente tra gli osservati speciali nel sorteggio che si terrà quest'oggi alle 14 in una cerimonia presso il giardino delle serre d'Auteuil, il famoso orto botanico che di fatto circonda il campo Philippe Mathieu. La sfida, dunque, al secondo Major dell'annata è lanciata e il n.

1 della Race ha risposto presente.