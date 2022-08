Sinner trionfa sulla terra rossa di Umago: battuto Alcaraz in tre set

Jannik Sinner trionfa nel torneo Atp 250 di Umago in Croazia. L'azzurro si è imposto in rimonta in tre set sullo spagnolo Carlos Alcaraz, nuovo numero 4 del mondo, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-1, 6-1.

Per Sinner è il primo titolo sulla terra battuta dopo le cinque vittorie ottenute sul cemento a Sofia (2020, 2021), Great Ocean Road Open di Melbourne (2021), Washington (2021) e Anversa (2021). Un successo, il primo in stagione, che pesa moltissimo per il tennista altoatesino grazie al quale può consolidare la Top Ten. Ma soprattutto perchè conferma i notevoli progressi sul piano della mentalità e delle variazioni di gioco dopo l'ingresso nel suo team dell'australiano Darren Cahill, a fianco del coach Simone Vagnozzi.

Era il terzo scontro fra le due stelle emergenti del tennis mondiale, dopo la vittoria di Alcaraz sul veloce indoor di Parigi Bercy dello scorso anno e la rivincita degli ottavi finale di Wimbledon di inizio mese, vinta in quattro set dall'azzurro. Stavolta a fare la differenza è stata la maggiore freschezza di Sinner rispetto ad Alcaraz, svuotato dopo la maratona in semifinale contro l'altro azzurro Zeppieri.

La partita

Il primo set è estremamente equilibrato. Dominano i servizi e inevitabilmente si vola al tie-break. Subito due minibreak per lo spagnolo, grazie a una risposta vincente di dritto poderosa e poi grazie alla combinazione palla corta-pallonetto. Sinner li recupera entrambi, ma sbaglia clamorosamente il punto più facile sul 5-6 al servizio.

Dopo un'ottima prima, infatti, l'azzurro scaglia un gran dritto e si fionda a rete, Alcaraz con una delle sue miracolose difese trova il modo di far giocare un nuovo colpo a Jannik, che sbaglia però una comoda demi volée. Nel secondo set il ritmo si alza vertiginosamente. Lo spagnolo spreca ben sei palle break nel secondo game e ci mette del suo, nel quarto, quando Sinner strappa il 2-1. L'azzurro libera i colpi e piazza l’allungo con il doppio break di vantaggio.

Il secondo parziale finisce con un netto 6-1 che vale la situazione nuovamente in parità. L'ultimo set è sulla falsariga del precedente: Jannik continua a spingere sull'acceleratore mentre Alcaraz, svuotato di energie fisiche e mentali, continua ad andare fuori giri. L'altoatesino strappa il servizio all’avversario nel quarto e nel sesto game, prima di chiudere definitivamente il match al servizio con un altro 6-1. Sinner diventa così il terzo italiano a trionfare ad Umago dopo Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Per Alcaraz un'altra sconfitta in finale, pesante da digerire dopo quella di Amburgo contro Musetti.

"Sono molto contento. Arrivo da una stagione molto dura. Abbiamo lavorato tanto con il mio team per migliorare il mio tennis. Finalmente ho vinto un titolo in questo 2022 ma sono certo di poter ancora migliorare. Adesso pensiamo da subito al torneo di Montreal". Le parole di Jannik dopo la vittoria che poi ha voluto ringraziare i tanti supporter italiani sugli spalti: "Abbiamo vinto tutti insieme".

