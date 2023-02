Snowboard: l'Italia decolla su una tavola tutta d'oro

Otto anni dopo un'altra tavola d'oro. Ai Campionati mondiali di snowboard di Bakuriani, in Georgia, l'Italia torna sul gradino più alto del podio. Merito della coppia composta da Aaron March e Nadya Ochner, che ha saputo imporsi nello slalom parallelo a squadre davanti ad Austria e Svizzera. Quest'ultima, peraltro, ha negato la gioia del bronzo all'altro tandem azzurro formato da Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso.

È stata una mattina trionfale per l'Italia delle tavole, che si ritrova a festeggiare un titolo iridato a distanza di otto anni, dall'edizione austriaca di Lachtal 2015, quando si laureò campione del mondo sempre nello slalom parallelo Roland Fischnaller. Proprio l'Austria ha portato bene, visto quando hanno combinato gli azzurri, che hanno avuto la meglio nella finale per l'oro sui fortissimi austriaci Sabine Schoeffmann e, soprattutto, Andreas Promegger (42 anni), coetaneo del nostro Roland.

A conferma che questa non è una disciplina per soli atleti giovani, anzi. Se ci aggiungiamo che Aaron March, già vincitore della classifica di Coppa del Mondo nelle specialità alpine, ha conquistato il suo primo oro mondiale a 36 anni, allora qualcosa vorrà pur dire. Meglio tardi che mai. Che gioia anche per la 29enne Nadya Ochner, arrivata a questi Mondiali - «organizzati malissimo», riferiscono - dopo aver saltato la prima parte della stagione per infortunio. Un oro che ha rassenerato l'ambiente azzurro dello snowboard alpino, che non poteva chiudere senza medaglie dopo una stagione di Coppa del Mondo in cui gli italiani erano saliti sul podio ad ogni tappa.

Per la gioia del direttore tecnico, Cesare Pisoni: «Dopo giorni difficili la squadra ha saputo reagire e la medaglia d'oro nel Team Mixed è proprio la testimonianza della qualità del lavoro svolto. L'Italia dello snowboard è grande».