Solo Dusan "maschera" i soliti affanni allegriani

Che cosa sarebbe la Juventus senza Vlahovic? Il pareggio sofferto contro il Villarreal ne è la risposta. Il gol di Vlahovic è stato così improvviso da stordire gli spagnoli e accomodare la Juventus in una serata diversa da quella che aveva previsto. Forse la squadra si è racchiusa eccessivamente, tornando alle abitudini allegriane ed è stato singolare vedere come dei tre centrocampisti utilizzati, il solo a tentare la soluzione offensiva era McKennie, il più mediano, mentre Rabiot e Locatelli si sono dedicati a un lavoro di recupero e rimessa e non sempre con buoni risultati, soprattutto dell'azzurro come al solito timido e timoroso, troppo impreciso e assente sul gol del pareggio spagnolo. Il cambio tra Alex Sandro e Bonucci, con il ritorno sull'out di Danilo non ha dato l'effetto desiderato e la Juventus ha continuato a provare soltanto il contropiede, con la palla gol più che l'azione manovrata che presuppone uno schema, un'idea di gioco, un disegno che non rientra nei libri di testo della coppia naif Allegri-Landucci. Gli affanni del secondo tempo hanno restituito le immagini della Juventus ante Vlahovic natum, anche perché il serbo è entrato in lotta continua con Albiol, perdendo la lucidità necessaria. Resta, dunque, la sensazione che il campione sia un lusso per chi non ha la capacità di cambiare usi e costumi, anche la sostituzione di Locatelli è arrivata al minuto 70, in ritardo e dopo l'errore di Rabiot sul gol di Parejo. Non va nemmeno trascurato che Morata corre molto in un ruolo alla Mandzukic che non può essere suo per caratteristiche fisiche e temperamentali per concludere sfinito in area avversaria. Allegri ha perso anche McKennie per i prossimi impegni, l'infortunio alla caviglia sembra serio e l'assenza dell'americano in un centrocampo statico e scarsamente reattivo sarà un problema in più per una squadra che continua ad accusare guai muscolari e crampi segnali di una preparazione atletica che ha pesanti responsabilità da tutte da chiarire.