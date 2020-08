Sorry, avevamo scherzato col Gattopardo nerazzurro

Informate Allegri. Non se ne fa niente, resti pure disoccupato. All'Inter non è successo niente. Forse è successo tutto. Se ce lo avessero detto prima non si sarebbe perso tutto questo tempo. Inutile e vuoto di verità. Ha vinto Conte, ha perso l'Inter. O ha vinto l'Inter e ha vinto Conte, hanno perso i gonzi che credevano e credevamo al divorzio del secolo. Qualcuno obietterà che le cose non stiano così, trattasi di pace vera, di grande amore e che l'astuto allenatore mai abbia messo in discussione la dirigenza e mai abbia pronunciato la frase «io non torno indietro». Per il bene dei soldi, non dell'Inter e della sua dignità, dopo tre ore di chiacchiere, hanno deciso di proseguire un matrimonio che era finto e continua come in una soap opera, là dove dagli strilli e dalle porte sbattute si è passati agli abbracci e alle strette di mano. Del resto è tutta colpa dei giornalisti portatori insani di notizie false mentre non c'è mai stato alcun equivoco tra il coerente tecnico salentino e chi gli passa il pane, il caviale e lo champagne. Il cinese presidente ha fatto due conti, l'eventuale licenziamento di Conte avrebbe comportato diversi milioni di liquidazione, lo stesso allenatore sarebbe forse andato allo scontro legale come insegna l'esperienza londinese, eppoi c'è già un altro a libro paga da smaltire eppoi sarebbe stato pesante ricominciare daccapo con una nuova figura in panchina. Limati alcuni dettagli, dicono marginali, respinte al mittente altre ingorde richieste di mercato, non c'è Messi, non ci saranno altri arrivi portentosi, Conte si dovrà accontentare del preconfezionato che gli ha dato gloria ma zero tituli, slogan storico di un suo grandissimo e vincente predecessore. Il Gattopardo interista prosegue la sua cronaca bizzarra, tutto è cambiato, perché nulla cambiasse. Si replica, purtroppo non a spalti gremiti.

PS: meraviglioso il comunicato dell'Inter che conferma il contratto del proprio dipendente. Una cineseria.