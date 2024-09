Splende Luna Rossa

Ascolta ora 00:00 00:00

Finalmente una Luna Rossa dei bei tempi, che splende e straccia l'avversario. La barca italiana ha vinto la ottava, e ultima, regata della fase semifinale della Louis Vuitton Cup, con un bel margine sugli avversari. Luna Rossa incontrerà Ineos Britannia che ha già battuto nel 2021. Dunque il punteggio finale per Luna Rossa Prada Pirelli contro American Magic è di cinque vittorie a tre.

Gli americani dovranno rinunciare al loro sogno di riportare nelle sale del New York Yacht Club la Coppa America dove è stata per 132 anni. Da quando l'hanno persa nel 1983 non sono più stati in grado di allestire una sfida che fosse in grado di arrivare almeno vicina alla riconquista. A essere precisi ci era riuscito Dennis Conner ma con il guidone del San Diego Yacht Club. Ci speravano lo skipper Terry Hutchison e il timoniere Tom Slingsby, alla fine hanno proprio la faccia dei pugili suonati e ammettono che qualcosa non ha funzionato This is horrible si lascia scappare Terry. Ma qui, dalle nostre parti è mors tua vita mea, e così le grida di gioia di tutto il team di Luna Rossa hanno svegliato il porto dalla spagnola pennichella pomeridiana.

Per l'occasione ieri mattina è arrivato a Barcellona anche Lorenzo Bertelli, figlio di Patrizio sempre più coinvolto in Prada, che ora per i noti motivi scaramantici che assediano i velisti dovrà restare per tutta la finale. La ultima regata ha un momento chiave, che ha segnato il definitivo sorpasso da parte di Luna Rossa Prada Pirelli a Patriot. Verso la fine della prima bolina, con le barche più o meno sulla stessa linea, Checco suggerisce a Jimmy che esiste uno spazio per una manovra hook. Che significa? In sostanza che gli americani hanno cercato di virare davanti a Luna Rossa rallentando molto, ecco che allora Luna Rossa che navigava veloce l'ha agganciata da sottovento e costretta a virare. Da li in poi la storia della regata è finita.

«Non ci saremmo accontentati di finire la nostra partecipazione qui nelle semifinali, certo è un passo avanti ma non la nostra ambizione» riconosce Checco Bruni. Il programma è ora un poco di riposo e poi al lavoro sulla barca. «Abbiamo una barca veloce, la sappiamo usare e faremo nei prossimi giorni piccole modifiche per perfezionare le sue prestazioni prosegue - presto saremo di nuovo in mare per provare quello che ci serve. Ma senza esagerare. Meglio delle uscite di qualità che non ci stancano. Gli americani sono stati un avversario che ci ha allenato e abbiamo imparato molto da loro. Ma anche dagli altri team che guardiamo sempre. Qualche volta insegna di più il video che l'incontro diretto». «I ragazzi questa notte (ieri notte, ndc) hanno fatto un lavoro super per riparare il guasto alla barca, li abbiamo ripagati con questa vittoria. Gli americani sono dei lottatori, è stato difficile batterli.

Giù il cappello ad American Magic», così l'altro timoniere James Spithill.

È la quinta volta che Luna Rossa accede alle finali sfidanti, due volte le ha vinte e sfidato il Defender. Le regate iniziano giovedì prossimo, passa al Match il primo che ne vince sette.