CR7 specializzato nel gesto del popò

Umidità a livelli tropicali a Verona? Pierluigi Pardo va in onda su Dazn con una camicia azzurra che presentava chiazze zuppe, e sui social ci si sguazza: «dategli un condizionatore». Un altro: «col maculato è il nuovo simbolo de Il GattoPardo».

***

Anche quello di Parma faceva schifo ma il prato del Castellani di Empoli non va bene nemmeno per girare le scene di battaglia in Bravehart. Menomale che non lo ha visto nessuno, perché i diritti tv della A all'estero non li vogliono neanche a prezzi stracciati.

***

Cristiano Ronaldo (nella foto) perde 4-1 la Supercoppa d'Arabia e oltraggia i compagni col gesto della mano dietro il popò: prima aveva pure sfidato la sorte, toccando il trofeo entrando in campo... una volta CR7 era famoso per ciò che faceva coi piedi, ora per dove mette le mani.

***

Fonseca in conferenza stampa l'aveva detto: «occhio al Toro». Oltre ai giornalisti, la prossima volta avvisi pure i calciatori del Milan.

***

In Italia giocano i figli Marcus e Kephren ma in Genoa-Inter su Radio1 si sente «gol di Lilian Thuram».

***

Juventini sfottono interisti e milanisti per il punto in classifica, tanto loro giocano oggi...

***

A SportMediaset fanno vedere la doppietta di Camarda in C e Ciccio Graziani saluta l'attacco del Milan: «fossi in Fonseca lo farei giocare in prima squadra al posto di Jovic».

***

«Sono incazzato, ma a livello di cazzutaggine, eh». Aveva detto Antonio Conte in conferenza, dopo il 3-0 a Verona pare essere arrabbiato sul serio.

