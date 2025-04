Zebre e Diavoli tifano per il Bayern

Ascolta ora 00:00 00:00

Il triplete è un sogno per gli interisti e un incubo per juventini e milanisti, che mercoledì per l'AI di X saranno a San Siro per tifare Bayern (sopra).

***

Polemiche e risatine dopo la multa data a Sainz, che era in bagno durante l'inno Nazionale al GP del Giappone. Russell lo ha sfottuto parlando di un bisognino «piuttosto costoso», ma non tanto, i barattoli di Piero Manzoni che sono nei musei valgono 70 mila euro l'uno.

***

In Inter-Cagliari 3-1 l'unico momento di incertezza è stato quando, nel secondo tempo su Dazn, Stramaccioni si è detto colpito «dall'aspetto psicologico» di un tiro di un giocatore dei sardi.

***

Ironie dell'interista Rudy Zerbi: «Il Milan ha fatto quattro pappine a Udine e rientra in corsa per lo scudetto!». Radio Deejay.

***

Il CT Spalletti ha detto che potrebbe tornare a fare qualcosa con Totti, per le qualificazioni Mondiali sarebbe utile...

***

Polemiche su look di Diletta Leotta, per l'Inter si è presentata al Meazza in giacca nera e cravatta a righe azzurre.

***

«Se arriviamo in Finale parlerò in italiano», Luis Enrique su Sky già pronto ad affrontare l'Inter in Champions?

***

Caos quando Retegui esce. «Altro errore nei cambi dell'Atalanta: entra Daniel Maldini ma Gasperini aveva detto Paolo». @unfairplay.

***

Al gol di Lautaro Thuram dà un calcio nel sedere ad Arnautovic per il bell'assist, su Dazn Stramaccioni elogia il gruppo: «Il calciatore che ha dato il calcio nei glutei è il primo tifoso di Lautaro».

@dupply