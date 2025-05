E Papa Leone disse "forza Roma"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo due vittorie sotto l'acqua per l'AI di X Simone Inzaghi è un navigatore esperto pure nei mari in tempesta. (foto sopra)

Mueller dà l'addio al Bayern con una barzelletta davanti a 80mila tifosi: Un padre sul letto di morte chiede a suo figlio di portargli una fetta di torta, visto che sente il profumo arrivare dalla cucina. Il figlio va ma torna senza fetta, il padre chiede come mai e lui risponde: «mamma dice che la torta è per il funerale!».

I gufi contestano la telecronaca Sky di Inter-Barça di Bergomi, che si è commosso, e di Caressa, che su Deejay rilancia: «Fosse stata una semifinale Mondiale con l'Italia mi avrebbero portato via in ambulanza».

Il Liverpool vince la Premier davanti a quelli dell'Arsenal, che ci avevano sperato e che in settimana sono pure usciti col PSG. A rigirare il coltello nella piaga uno striscione della Kop per Arteta, eterno secondo dipinto con vestito rosa e un bouquet sotto la scritta: «Sempre la damigella, mai la sposa».

«Se dovessi scegliere tra un sistema d'allarme, un pastore tedesco o Acerbi davanti casa, sceglierei Acerbi». Toni Kross.

«Fabregas lo cercano tutti, è il Thiago Motta di quest'anno». Dice Ivan Zazzaroni. Va alla Juve e poi lo cacciano?

Andrea Stramaccioni: «La Juventus ha una panchina abbastanza cortina», Lazio-Juve, Dazn.

Scaramanzia meneghina. L'Inter in Finale di Champions sarà in giallo e non andrà in bianco, colore di maglia dell'unica sconfitta europea a Leverkusen.

«Forza Roma!», Robert Prevost nella sua prima uscita da Papa.

