Esulta cnhe Totò. Ccà nisciuno è fesso

di Roberto Dupplicato

Antonio Conte scugnizzo per l'AI di X: la pizza, nu jeans e na maglietta (sopra).

***

Le parole d'addio, forse, a Parma: «Questa piazza è troppo per me».

***

Quando Conte si presentò al Napoli le sue prime parole furono un manifesto marxista: «C'è solo da dire una cosa: amma faticà».

***

Ovviamente a Napoli la Pizza Conte venne ideata prima della firma del mister: parmigiana di melanzane, stracciata di bufala in omaggio alle origini pugliesi di Andonio e pomodoro San Marzano.

***

A ottobre c'è stato anche spazio per le frecciatine a distanza con Thiago Motta e Giuntoli: «Qualcuno ha voluto la bicicletta? Adesso deve iniziare a pedala'. Ccà nisciuno è fesso!». Come diceva Totò.

***

«Io non ho il grigio. Sono bianco o nero». Poi, cogliendo il pericolo di titoli pro Juve: «Nel senso rosso o blu. Per chiarire, non vorrei mai rosso e blu stiamo più tranquilli». Antonio Conte e le sfumature.

***

Nonostante lo Scurett' non sono mancati momenti di pessimismo, un mese fa la frase del mister «ho capito che a Napoli tante cose non si possono fare» gettò nello sconforto tifosi e città. Felicità a momenti, e futuro incerto.

***

Nell'ultima conferenza hanno chiesto a Conte se ci fosse «paura» e lui, da grande uomo di scena ha finto di non sentire bene: «che hai detto? Cosa?». A quel punto il giornalista ha ritrattato in «preoccupazione». E lui ha detto «ah ok» per poi sorridere e aggiungere: «non avevo capito». Conte paura non ne ha.

***

Conte e Spalletti, certo, ma gli unici uomini di campo capaci di far vincere due Scudetti al Napoli a due anni di distanza sono stati Diego Armando Maradona e Simone Inzaghi.@dupply