Gasp nei panni di "Mrs Doubtfire"

A secco nel derby e con l'Atletico, Lautaro ha fatto due gol al Pisa. Sul web lo sfottono e dicono che fa il grande con le piccole e l'AI di X lo vede alto come la Torre di Pisa (sopra).

***

Allegri in Milan-Lazio è stato espulso dall'arbitro. La sua faccia è stata ripresa dalla ref cam. Max aveva la bocca di chi gliene voleva dire quattro e gli occhi di chi sa di essere filmato. E ha abbozzato un sorriso. Come quando stai per togliere i fiori dal pianerottolo della vicina, ma ti ricordi che ha le telecamere.

***

La storia dell'uomo che si sarebbe travestito da madre per la pensione nel mondo è diventato il Caso Mrs Doubtfire. Su X è spuntato un fotomontaggio subdolo del tizio, ma con le fattezze di Gasperini. Poi. Non si sa come. L'argentina TeleNoticias ne ha parlato con la faccia del mister della Roma.

***

"Le statistiche sono come i bikini. Mostrano abbastanza, insinuano tanto, ma nascondono l'essenziale". Riflessione del giornalista di Espn Daniel Martinez in conferenza con Allegri.

***

Christian Chivu che dice che all'Inter "Questa settimana ci siamo abbracciati tutti i giorni", ricorda il progetto Mayhem di Fight Club.

***

In Champions tra City e Bayer sull'esterno c'è stata la sfida tra Poku e Doku.

***

Lapsus dell'allenatore del Genoa De Rossi. Parlando della Roma ha detto "...ora che siamo primi in classifica". Ahò, ar core nun se comanna.

***

"Voglio essere campione del mondo con la Ferrari" dice Charles Leclerc. "Vabbè, mo me lo segno", direbbe Massimo Troisi in Non ci resta che piangere.

@dupply