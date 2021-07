Come sta Spinazzola dopo l'infortunio?

Gli esami strumentali previsti nel pomeriggio a Roma serviranno a chiarire la gravità dell'infortunio di Leonardo Spinazzola, patito nel finale di partita contro il Belgio. Le speranze che il primo responso arrivato direttamente da Monaco di Baviera possa essere smentito, sono piuttosto flebili. Il laterale sinistro dell'Italia e della Roma ha riportato una lesione del tendine d'Achille sinistro, infortunio decisamente grave che potrebbe costringerlo a un'assenza forzata di almeno sei mesi.

"Purtroppo sappiamo tutti come è andata - ha scritto oggi lo stesso Spinazzola sul suo profilo Instagram - ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro!" . Di sicuro avrà dormito poco per il dolore, l'adrenalina e quel mix di emozioni che solo una serata così intensa poteva dare. Spinazzola è tornato in Italia nella notte assieme ai compagni che lo hanno omaggiato con un caloroso coro di incoraggiamento sull'aereo diretto a Firenze, la più bella testimonianza di affetto di un gruppo quanto mai unito.

Dell'entità dell'infortunio se ne saprà di più nel pomeriggio, ad ora di pranzo l'esterno giallorosso ha lasciato il ritiro di Coverciano per recarsi a Roma a svolgere gli esami strumentali in compagnia del professor Andrea Ferretti. In caso di conferma della diagnosi, il calciatore rientrerà direttamente a disposizione del club. Si teme la rottura totale e non parziale del tendine. Soltanto dopo gli esami si deciderà se operarlo e anche che tipo di operazione fare. In base a questo si conosceranno i tempi di recupero, che potrebbero essere di almeno sei mesi. La speranza purtroppo piuttosto flebile è che il responso dei test clinici possa essere meno drammatico di quello arrivato a caldo all'Allianz Arena.

Intanto la moglie Miriam Sette ha scritto su Instagram un messaggio pieno d’amore e di speranza: ''Quante volte l’hai sognato, immaginato questo europeo, nessuno lo sa. Ma oggi il treno per te si ferma qui, il famoso treno guidato da te, si è fermato. Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato a tutta l’Europa. Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte, la supererai a testa alta con cuore e grinta, e il sorriso, il tuo magnifico sorriso che nonostante la vita ti stia mettendo un po’ troppo spesso a dura prova... mai niente e nessuno te lo leverà dal viso, mai! E presto sarai di nuovo in campo a gioire con i tuoi compagni''.

Dopo la splendida vittoria di ieri, la squadra è rientrata da Monaco nella notte. La mattinata è stata dedicata al riposo mentre i titolari effettueranno la consueta seduta di scarico nel tardo pomeriggio. Purtroppo Roberto Mancini dovrà fare a meno di uno dei punti di forza dell'undici titolare, probabilmente il miglior esterno difensivo in questo Europeo. Nel frattempo il calciatore ha già lasciato il gruppo, direzione Roma, ma chissà che non lo ritrovi a Wembley per far sentire il suo sostegno ai compagni.

